"Gospić je naš dom"
Građanska inicijativa dan prije prosvjeda objavila konkretne zahtjeve prema Vladi
Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" objavila je konkretne zahtjeve prema Vladi RH, dan uoči prosvjeda zbog odlaganja ilegalnog opasnog otpada kod Gospića.
Oglas
Inicijativa je zahtjeve objavila na svojoj Facebook stranici, a oni će biti ponovljeni i sutra, na kraju prosvjeda u Zagrebu.
"Zahtjevi Vladi RH
Gospić
- Javnosti predstavljen cjelokupan plan sanacije s obvezujućim rokovima – rok: 20 dana!
- Hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada – rok: 3 mjeseca.
- Uvrstiti gradsko komunalno odlagalište „Rakitovac“ u Plan gospodarenja otpadom.
- Dugoročni, sveobuhvatni monitoring – uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka koji će izraditi sveobuhvatni plan dugoročnog monitoringa i neovisne procjene rizika.
Na razini RH
- Uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša.
- Uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u Plan gospodarenja otpadom, s jasnim rokovima i financijskim okvirima.
- Do daljnjega privremena zabrana uvoza otpada – stupa na snagu odmah", poručili su.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Pregled dana
|
prije 33 min.|
Oglas
Oglas