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"Gospić je naš dom"

Građanska inicijativa dan prije prosvjeda objavila konkretne zahtjeve prema Vladi

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N1 Info
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04. ruj. 2026. 20:33
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Clanovi nicijative: Gospic je nas dom Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" objavila je konkretne zahtjeve prema Vladi RH, dan uoči prosvjeda zbog odlaganja ilegalnog opasnog otpada kod Gospića.

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Inicijativa je zahtjeve objavila na svojoj Facebook stranici, a oni će biti ponovljeni i sutra, na kraju prosvjeda u Zagrebu.

"Zahtjevi Vladi RH

Gospić

  • Javnosti predstavljen cjelokupan plan sanacije s obvezujućim rokovima – rok: 20 dana!
  • Hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada – rok: 3 mjeseca.
  • Uvrstiti gradsko komunalno odlagalište „Rakitovac“ u Plan gospodarenja otpadom.
  • Dugoročni, sveobuhvatni monitoring – uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka koji će izraditi sveobuhvatni plan dugoročnog monitoringa i neovisne procjene rizika.

Na razini RH

  • Uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša.
  • Uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u Plan gospodarenja otpadom, s jasnim rokovima i financijskim okvirima.
  • Do daljnjega privremena zabrana uvoza otpada – stupa na snagu odmah", poručili su.
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gospić gospodarenje otpadom opasni otpad sanacija odlagališta zaštita okoliša gospić je naš građanska inicijativa

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