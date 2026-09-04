Severina pred prosvjed: Nisu nas slomili, nebitno je jesmo li lijevo ili desno. Vidimo se u Zagrebu

Jer - Hrvatska je u pitanju, rekao bi prvi hrvatski predsjednik, pripadnik partizanskog antifašističkog pokreta, koji je oslobodio Zagreb od fašista. Baš njega Igor Štimac drži na coveru svog Facebooka. Štimčev otac bio je u partiji. Moj nije. Njegov otac je bio direktor u HEP-u, moj je bio radnik u HEP-u. Otac Andreja Plenkovića je bio u partiji. Moj nije. Plenković je u svojoj maturskoj radnji citirao Karla Marxa i Edvarda Kardelja. Ja sam pisala o glazbi. Svi ti likovi peru svoju političku prošlost. Zato, ne stavljajte nam metu na čelo, jer će vam se obiti o glavu", poručila je.