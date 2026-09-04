Vučković uoči prosvjeda: Istina na kraju uvijek pobijedi. Ostavka? Tu sam dok imam snage...

"Ne možemo strahovati niti od jednog prosvjeda. Građani imaju pravo na to. Bilo ih je u Hrvatskoj i nizu zemalja koji su bili manji ili više brojni. Mi ćemo svakako u svim ovim danima pred nama objasniti građanima što sve radimo i ukazivati na razlike između ozbiljnog pristupa i onog koji takav nije", rekla je Vučković.