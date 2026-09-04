OTPAD U GOSPIĆU
Vučković uoči prosvjeda: Istina na kraju uvijek pobijedi. Ostavka? Tu sam dok imam snage...
Ministrica zaštite okoliša i zelene transformacije Marija Vučković uoči prosvjeda za Liku govorila je o sanaciji otpada, rokovima za njegov odvoz i mogućim komplikacijama.
Osvrnula se i na svoju političku odgovornost te odgovorila na pitanje razmišlja li o ostavci. Vučković je za Dnevnik Nove TV poručila da prosvjedi nisu razlog za strah te da građani imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo.
"Ne možemo strahovati niti od jednog prosvjeda. Građani imaju pravo na to. Bilo ih je u Hrvatskoj i nizu zemalja koji su bili manji ili više brojni. Mi ćemo svakako u svim ovim danima pred nama objasniti građanima što sve radimo i ukazivati na razlike između ozbiljnog pristupa i onog koji takav nije", rekla je Vučković.
Dodala je da će među prosvjednicima biti i onih koji će, kako je rekla, iskoristiti opravdanu zabrinutost zbog okoliša i otpada za političke ciljeve.
"S tim smo se suočavali i prije. Istina na kraju uvijek pobjedi", kazala je Vučković.
'Odvoz otpada u vrećama počinje za 10 ako ne bude žalbi'
Govoreći o početku odvoza otpada, ministrica je rekla da se čeka završetak žalbenog roka.
"Ako ne bude žalbi, za 10 dana počinje odvoz otpada u vrećama", rekla je te dodala da je u istom roku predviđeno i prekrivanje otpada folijom.
Objasnila je da je posao prekrivanja povjeren putem pregovaračkog postupka nakon što su rezultati analiza pokazali mogućnost prijenosa onečišćenja iz plićih procjednih voda u duboki vodonosnik.
"Drugi posao je bio povjeren putem pregovaračkog postupka jer smo dobili rezultate analiza koji su ukazali na mogućnost prijenosa onečišćenja iz plićih procjednih voda u duboki vodonosnik. To nam je bio ukaz da trebamo provesti žuran postupak prikrivanja", rekla je Vučković.
Na pitanje o mogućim komplikacijama, rekla je da postoji plan za različite scenarije. "Zna se ako se nabave više puta ponavljaju moguće je pokrenuti pregovarački postupak. Sve se to analizira i primjenjuju se određeni mehanizmi. Postoje u krajnjoj liniji i određene mjere propisane zakonom koje se nazivaju interventnima."
Još nije poznato kada će početi odvoz opasnog otpada
Otvoreni postupak javne nabave za rasuti opasni otpad još nije završen, kazala je Vučković.
Naglasila je da se u javnosti govori o tome da opasni otpad čini 10 posto ukupnog otpada, no upravo on, istaknula je, predstavlja najveći dio problema.
"Ne mogu prejudicirati kako će završiti postupak. Ponude se analiziraju. Stigle su dvije. Jedna je unutar procijenjene vrijednosti, a druga iznad. To nije isto što i prihvatljivost", rekla je Vučković.
Dodala je da su obje ponude predali hrvatski izvođači. Jednu je podnio pojedinačni izvođač, a drugu zajednica ponuditelja.
Vučković je upitana i je li je iznenadila informacija da je izvođač angažiran za prekrivanje otpada folijom u drugoj državi imao problema sa zakonom. Odgovorila je potvrdno, ali je istaknula da je postupak odabira proveden prema Zakonu o javnoj nabavi.
"Koliko vidim, ništa se ne bi moglo promijeniti ni da smo tu informaciju imali ranije", rekla je.
Pojasnila je da je posao dodijeljen kroz pregovarački postupak, u kojem su ponude zatražene od više potencijalnih ponuditelja, dok je ugovorena cijena bila znatno niža od procijenjene.
"Ta ista grupacija, povezana društva ili ista tvrtka radi niz poslova u Hrvatskoj, i to pretežito za javni sektor kojim upravlja SDP ili njihovi partneri", kazala je Vučković.
Plan za zakopani otpad
Vučković je govorila i o zakopanom otpadu, koji predstavlja najveći problem. Rekla je da će plan njegove sanacije uskoro biti poznat.
"Nacrt plana smo izradili i završili istraživanje tržišta", rekla je te dodala da slijede analize i uzimanje uzoraka zainteresiranih tržišnih subjekata.
Istraživanje će trajati 15 dana kako nijedan potencijalno zainteresirani subjekt ne bi bio ograničen. Nakon toga će se procijeniti treba li mijenjati plan sanacije.
"Formalni postupak pokrenuli bismo oko 25. rujna", kazala je Vučković.
Što je u silosima?
Govoreći o sadržaju silosa, ministrica je rekla da prema informacijama kojima raspolažu oni sadrže i opasni i neopasni otpad.
"Prema mišljenju stručnjaka nema bojazni za onečišćenje okoliša. No i taj otpad treba sanirati", rekla je.
Dodala je da za taj otpad nisu dobivali analize pa planiraju izraditi cjelovit plan sanacije. Projektni zadatak je već pripremljen, a uskoro će biti naručen i potom će uslijediti postupak.
Napomenula je i da je otpad smješten u zatvorenom objektu, što omogućuje drugačiji način izvođenja radova.
Sanacija drugih crnih točaka
Vučković je govorila i o drugim lokacijama koje su označene kao "crne točke".
U posljednjih godinu i pol, rekla je, u potpunosti je završen posao u Biljanima Donjim, i to prije roka predviđenog ugovorom.
Za Samobor je izrađen plan i pokrenut postupak. Odluka je donesena, ali ugovor još nije potpisan.
Navela je i da su ove godine počeli radovi na Kosici, na lokaciji bivše tvornice Salonit, kao i radovi za Kaštelanski zaljev, Dugi Rat i Pazin.
"Napravili smo više nego što je napravljeno u posljednjih tridesetak godina", ustvrdila je Vučković.
O ostavci: Ja sam tu dok imam snage
Na kraju je odgovorila i na pitanje razmišlja li o ostavci. Rekla je da o tome nije razmišljala te da od nje premijer Andrej Plenković nije tražio da odstupi.
"Razmišljam o planovima sanacije i izvedbi. Ja sam tu dok imam snage, volje raditi i podršku predsjednika Vlade."
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