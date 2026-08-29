Velika je potražnja za njegovateljicama no kako ih zadržati? Pogledajte kolike im plaće nude ovdje, a kolike vani

Kako smo već pisali ljetos, a i prije toga, nije posve jasno gdje će se naći toliko njegovateljica i njegovatelja s obzirom na njihov kronični manjak u sustavu zdravstvene i socijalne skrbi. Nedavno nam je, govoreći o tom problemu, Pavo Ćorluka iz Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, kazao kako će otvaranje spomenutih centara iznijeti na vidjelo manjak radnika educiranih za te poslove.