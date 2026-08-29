KRONIČAN MANJAK OSOBLJA
Velika je potražnja za njegovateljicama no kako ih zadržati? Pogledajte kolike im plaće nude ovdje, a kolike vani
U Hrvatskoj je u tijeku priprema ili izgradnja pet braniteljskih centara, a u tijeku je i veliki projekt 18 centara za starije osobe od kojih je jedanaest već otvoreno ili je pred otvaranjem, dok se gradnja ostalih privodi kraju.
Kada budu izgrađeni braniteljski centri u Pakracu, Bukovlju, Slunju, Imotskome i Vukovaru, a planirano je da to bude do kraja 2028. godine, bit će to ustanove za trajni boravak branitelja i stradalnika Domovinskog rata kojima je potrebna dugotrajna skrb i smještaj. Stoga će za nekoliko stotina korisnika morati brinuti deseci stručnih osoba, među kojima i njegovatelji i njegovateljice.
A u onih 18 centara za starije osobe bit će smješteno više od 1.800 korisnika, među kojima i 260 oboljelih od Alzheimera kojima je potrebna veća skrb. Planirano je da u tim centrima ukupno bude zaposleno 1.400 radnika različitih profila, među kojima bi njegovateljice i njegovatelji trebali biti najbrojniji.
Na Burzi rada traži se 315 njegovateljica
Kako smo već pisali ljetos, a i prije toga, nije posve jasno gdje će se naći toliko njegovateljica i njegovatelja s obzirom na njihov kronični manjak u sustavu zdravstvene i socijalne skrbi. Nedavno nam je, govoreći o tom problemu, Pavo Ćorluka iz Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, kazao kako će otvaranje spomenutih centara iznijeti na vidjelo manjak radnika educiranih za te poslove.
Već godinama su njegovatelji i njegovateljice među deset najtraženijih zanimanja na domaćem tržištu rada. Sredinom srpnja u oglasima na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) tražilo se 329 njegovateljica i njegovatelja, a sada, potkraj kolovoza, na istom je mjestu 290 oglasa u kojima se traži njih 315.
Pojedinačno najviše, čak 22, traži ih nedavno otvoreni Centar za starije osobe u Medulinu, jedan od onih 18 iz projekta Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Kako konkurirati stranim poslodavcima?
No kako i kakvim plaćama privući njegovatelje i njegovateljice u Hrvatskoj kada im u bogatijim zapadnim zemljama nude puno bolje plaće i uvjete rada?
Dok u oglasima na HZZ-ovoj internetskoj Burzi rada poslodavci u pravilu ne navode iznose plaća koje nude, na agregatorskoj platformi Jooble.hr, gdje se prikazuju oglasi s različitih stranica za oglašavanje, u mnogim su oglasima istaknute plaće koje se nude.
Već iz tih je iznosa jasno kako domaći poslodavci koji traže njegovatelje i njegovateljice ne mogu konkurirati stranim poslodavcima.
U Hrvatskoj oko 1.500 eura, vani i dvostruko više
Najčešći iznos plaće koji se za taj posao nudi u Hrvatskoj je od 1.300 do 1.500 eura. Plaće koje se nude vani veće su od 33 posto u Belgiji do čak 150 posto u Švicarskoj.
U Belgiji se, prema dostupnim oglasima, njegovateljicama i njegovateljima nudi plaća u neto iznosu od 2.000 eura, u Nizozemskoj 2.700 eura, u Irskoj od 2.950 do 3,500 eura, a u Švicarskoj od 2.750 švicarskih franaka (oko 2.900 eura) do čak 5.500 švicarskih franaka, ali bruto, što bi u eurima bilo oko 3.750 neto.
Ne radi se samo o plaći, nego i o uvjetima rada
Primjerice, u oglasu za posao njegovateljice u Belgiji stoji da se radi šest dana u tjednu u rotacijama od dva mjeseca rada i jednog mjeseca odmora, a poslodavac osigurava i plaća smještaj.
Uvjet za oglašeni posao njegovateljice u Švicarskoj s plaćom od oko 3.750 eura je dobro znanje njemačkog jezika, potvrda odgovarajuće stručne spreme te prethodno iskustvo. Uz bruto plaću od 5.500 švicarskih franaka, poslodavac nudi smještaj i hranu (koji se odbijaju od plaće) te plaćene putne troškove i ugovor na neodređeno s plaćenim mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem.
U Irskoj se u jednom od nekoliko oglasa za posao njegovateljicama i njegovateljima nudi početna neto plaća u iznosu od 2.950 eura, besplatan smještaj i hrana te plaćen i organiziran prijevoz na posao i s posla. Radi se sedam sati dnevno šest dana u tjednu, a rad noću i praznicima dodatno se plaća.
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