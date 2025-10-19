Gradonačelnik Dubrovnika: Kokain se šmrče na svakom kantunu. Policija: Podaci to ne potvrđuju

U odrasloj populaciji od 15 do 64 godine uporaba kokaina u posljednjih 12 mjeseci porasla je s 0,5 posto u 2011. na 2,6 posto u 2023. godini, dok je kod mlađih odraslih, od 15 do 34 godine, porast izraženiji - s 0,9 na 4,2 posto. Uzlazni trend potvrđuju i analiza otpadnih voda te podaci o zahtjevima za liječenje iz Registra ovisnosti, dodao je.