Policija odgovorila Frankoviću na izjavu da se "kokain šmrče na svakom kantunu"

„U 2020. godini evidentirano ih je 204, u 2021. njih 208, u 2022. njih 222, u 2023. godini 205, a u 2024. godini 213, iz čega ne proizlaze značajna odstupanja koja bi ukazivala na trendove rasta broja ovisnika na području županije, dapače njihov je broj u posljednje dvije godine u padu“, ističe dubrovačka policija.