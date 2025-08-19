Pet Hrvata na brodu s 4,8 tona kokaina. Kapetan i prvi časnik zadržani na Martiniqueu

U takvim postupcima, poznatim pod nazivom kriminalizacija pomoraca, redovno u zatvorima završavaju zapovjednici brodova, a uz njih često i prvi časnici palube, zbog takozvane »zapovjedne odgovornosti«, odnosno tumačenja da je zapovjednik odgovoran za sve što se događa ili se nalazi na brodu, iako je sasvim jasno da zapovjednici ni prvi časnici, kao ni bilo tko drugi od posade, ne može ni na koji način provjeriti sav teret koji se ukrcava na brod, niti sve brodske unutarnje i vanjske prostore prilikom svakog isplovljavanja iz luka. To, međutim, ne sprečava vlasti diljem svijeta da pomorce pod ničim dokazanim optužbama pritvaraju, a ukoliko budu osuđeni i zatvaraju na dugogodišnje zatvorske kazne, iako ni za što nisu krivi, osim što su upravljali brodom.