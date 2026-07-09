"To se događa...I odmah su reagirali i ispraznili bazen, napunili su ga, očistili su ga i sad moraju čekati. Mislim da testiranje traje oko tjedan dana i dok ne dođe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, iz predostrožnosti će biti (vanjski) bazeni Mladosti zatvoreni, a ostali su otvoreni", izjavio je Tomašević.