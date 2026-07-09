Pet stvari koje svaki gost treba napraviti prije odlaska iz apartmana (i tri koje ne mora)

Ne ostavljajte svoje namirnice u hladnjaku, osim ako nije riječ o poklonu za domaćina, poput boce vina. U tom slučaju ostavite kratku poruku kako bi znao da je dar namijenjen njemu. Također je pristojno prikupiti svo smeće u jednu vreću i, ako je moguće, iznijeti ga prije odlaska. Budući da različiti domaćini imaju različita pravila o odlaganju otpada, uvijek možete provjeriti njihove upute ili ih pitati ako niste sigurni što učiniti.