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dobar gost

Pet stvari koje svaki gost treba napraviti prije odlaska iz apartmana (i tri koje ne mora)

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09. srp. 2026. 13:53
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Pexels/Ilustracija

Ovo je kratki vodič kako biti dobar gost.

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Pet stvari koje dobri gosti uvijek rade

Dolaze i odlaze na vrijeme

Za razliku od hotela, smještaj za odmor nema recepciju koja radi 24 sata dnevno, već domaćina koji svoj dan često organizira prema vašem vremenu dolaska. Poštujte vrijeme prijave i odjave navedeno u oglasu, a ako kasnite, obavezno o tome obavijestite domaćina.

Skinu posteljinu i prljavo rublje ostave na jednom mjestu

Lijepa je gesta prije odlaska skinuti posteljinu s kreveta i prljave ručnike te plahte ostaviti pokraj perilice rublja. Nije potrebno ponovno namještati krevet niti slagati posteljinu jer će domaćin sve ionako oprati.

Napune perilicu posuđa i uključe je prije odlaska

Pokažite poštovanje prema domaćinu i njegovu vremenu tako da operete posuđe koje ste koristili. Dobro je i obrisati kuhinjske radne površine te kuhinju ostaviti onakvom kakvu ste zatekli.

Isprazne hladnjak i iznesu smeće

Ne ostavljajte svoje namirnice u hladnjaku, osim ako nije riječ o poklonu za domaćina, poput boce vina. U tom slučaju ostavite kratku poruku kako bi znao da je dar namijenjen njemu. Također je pristojno prikupiti svo smeće u jednu vreću i, ako je moguće, iznijeti ga prije odlaska. Budući da različiti domaćini imaju različita pravila o odlaganju otpada, uvijek možete provjeriti njihove upute ili ih pitati ako niste sigurni što učiniti.

Zahvale domaćinu ili ostave recenziju

Rukom napisana poruka uvijek je lijepa gesta, no još više može značiti pozitivna recenzija koja će mu pomoći u budućem poslovanju. Javnu negativnu recenziju opravdano je ostaviti samo u ozbiljnijim situacijama, poput izostanka domaćina ili nesigurnih uvjeta smještaja, piše the kitchn.

Tri stvari koje ne morate raditi

Usisavati, prati podove ili temeljito čistiti

Ako je, primjerice, mikrovalna pećnica bila prljava kada ste stigli, nije vaša obveza temeljito je očistiti za domaćina. Također ne morate čistiti podove, osim ako ste nešto prolili. Mnogi domaćini u pravilima smještaja navode što očekuju od gostiju kada je riječ o čišćenju, pa nema potrebe raditi više od onoga što je navedeno.

Provoditi vrijeme s domaćinom

Lijepo je upoznati domaćina prilikom dolaska, ali osim ljubaznosti i dobre komunikacije ne biste se trebali osjećati obveznima na druženje. Nema potrebe sat vremena razgovarati ako vam to ne odgovara.

Ostavljati napojnicu

Domaćini sami određuju cijene svojih smještaja i u njih mogu uključiti sve troškove koje smatraju potrebnima, pa ostavljanje napojnice nije uobičajeno niti se očekuje.

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