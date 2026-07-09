Milanović odgovorio Vučiću pa komentirao Erdoganov poklon: "Uvalio nam je pljuce. Ja pucam iz drugih oružja"

Predsjednik je odgovorio i na izjave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. "Mi smo U NATO-u, oni nisu. Neću reći da je problem, jer nisam tu da dijagnosticiram i analiziram povijest bolesti, ali ima indicija. Oni moraju odlučiti gdje će i što će. Vidim da su ih Francuzi pozvali na paradu. Dok god smo mi u NATO-u i dok god se neka druga susjedna država naoružava sustavima koji izazivaju pozornost, svaka normalna država pitat će što će vam to. To nisu LEGO kocke niti koštice od dunje, nego ubojni sustavi, s ozbiljnom kinetičkom energijom", poručio je, prenosi net.hr.