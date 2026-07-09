posjet crnoj gori
Milanović odgovorio Vučiću pa komentirao Erdoganov poklon: "Uvalio nam je pljuce. Ja pucam iz drugih oružja"
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović nakon samita NATO-a u Ankari otputovao je u Crnu Goru.
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"Meni i svima u Hrvatskoj koji se bavimo državnim poslovima važno je da imamo sugovornike u Crnoj Gori, ljude s kojima možemo normalno razgovarati", rekao je novinarima Milanović.
Predsjednik je odgovorio i na izjave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. "Mi smo U NATO-u, oni nisu. Neću reći da je problem, jer nisam tu da dijagnosticiram i analiziram povijest bolesti, ali ima indicija. Oni moraju odlučiti gdje će i što će. Vidim da su ih Francuzi pozvali na paradu. Dok god smo mi u NATO-u i dok god se neka druga susjedna država naoružava sustavima koji izazivaju pozornost, svaka normalna država pitat će što će vam to. To nisu LEGO kocke niti koštice od dunje, nego ubojni sustavi, s ozbiljnom kinetičkom energijom", poručio je, prenosi net.hr.
"To nije sve, postoji tu višeraketni bacači koje su kupili od naših saveznika Izraela, koji prodaju svakome, i ako ti đavoli vire iz rukava, svakome će prodati. Naš prvi susjed naoružava se sistemima koje mi nemamo, to znači da ćemo ih mi morati nabaviti. Mi bismo to radije izbjegli, ako nije potreba da trošimo novac na takve sustave, jer u svojoj okolici nemamo neprijatelje", dodao je.
Naglasio je da on to vidi kao opis svog posla i ako ta pitanja ne postavi, smatra da ništa ne vrijedi kao državnik.
"Nisam ja huškao na Srbiju, zna Vučić da imam previše razumijevanja katkad za Srbiju i da hrvatski Srbi glasaju za mene, ne njega. Ja sam Hrvat. Neka razmisli malo o tome pa možda shvati da to nije toliko budalasto", poručio je predsjednik Milanović.
Istaknuo je da NATO i Europska unija trenutno žive u "svojim košmarima". "Svašta čovjek gore čuje, jučer sam bio tamo, što sam čuo... Ne mogu vam to reći. Ima ljudi koji pričaju razne fantastične priče, do detalja budućeg sukoba s Rusijom, kao da im nešto fali. To je važno reći jer mi nismo takvi, mi smo drugačiji država, mi želimo crpiti benefit i profite svojeg položaja. Trump dolazi kao bezobzirni trgovac. Govori direktno, katkad to djeluje malo budalasto, ali je vrlo ozbiljno", poručio je.
Na kraju se osvrnuo i na poklon turskog predsjednika Recepa Tayyipe Erdogana, koji je svim čelnicima NATO članica poklonio personalizirane pištolje. "Jutros sam saznao da nam je uvalio pljuce. Nemam pojma gdje je, u podrumu negdje. Nisam shvatio je li to proizvedeno po licenci američkoj ili je turski, ali neobičan je. Nisam uzeo, ja pucam iz drugih oružja", zaključio je Milanović.
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