Gradska tvrtka nakon prosvjeda: "Na kompostani vrijednosti onečišćujućih tvari ispod granice"

Pandžić u priopćenju navodi da je inspekcija zaštite okoliša 26. kolovoza 2026. obavila nadzor emisije onečišćujućih tvari i mirisa u zraku na kompostani te je , izvršena usporedba vrijednosti emisija onečišćujućih tvari H2S, merkaptana, amonijaka i amina izmjerenih u zraku na kompostani s graničnim vrijednostima koncentracija tih tvari s obzirom na kvalitetu življenja.