UNIKOM
Gradska tvrtka nakon prosvjeda: "Na kompostani vrijednosti onečišćujućih tvari ispod granice"
Nadzor inspekcije zaštite okoliša na osječkoj kompostani potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari ispod propisanih graničnih vrijednosti, priopćio je u subotu Igor Pandžić, direktor gradske tvrtke Unikom za komunalno gospodarstvo Osijek koja upravlja kompostanom reagirajući na prosvjed ispred osječke kompostane.
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Žitelji osječkog naselja Podravlje okupljeni oko Inicijative "Naše Podravlje“ u subotu su ispred osječke kompostane prosvjedovali zbog intenzivnog smrada koji već godinama iz nje dolazi tražeći od Grada Osijeka da se u što kraćem roku ona izmjesti na drugu lokaciju izvan naselja.
Pandžić u priopćenju navodi da je inspekcija zaštite okoliša 26. kolovoza 2026. obavila nadzor emisije onečišćujućih tvari i mirisa u zraku na kompostani te je , izvršena usporedba vrijednosti emisija onečišćujućih tvari H2S, merkaptana, amonijaka i amina izmjerenih u zraku na kompostani s graničnim vrijednostima koncentracija tih tvari s obzirom na kvalitetu življenja.
"Provedenim nadzorom potvrđeno je da su izmjerene vrijednosti onečišćujućih tvari bile ispod propisanih graničnih vrijednosti emisija te da Unikom obavlja djelatnost oporabe neopasnog otpada sukladno izdanoj dozvoli za gospodarenje otpadom, pri čemu se svi tehnološki procesi i uvjeti obavljanja djelatnosti provode u skladu s elaboratom gospodarenja otpadom", navodi se u priopćenju.
Temeljem prethodno pribavljenog mišljenja akreditirane osobe za ispitivanje i određivanje mirisa u vanjskom zraku ispitivanjem na terenu, utvrđeno je i da Unikom gospodari otpadom na način da primjenjuje odgovarajuće tehničke mjere kojima se sprječava neugoda uzrokovana mirisom otpada.
Unikom će i dalje nastaviti kontinuirano pratiti stanje okoliša, provoditi sva zakonom propisana mjerenja i poduzimati sve potrebne mjere radi zaštite okoliša i kvalitete života stanovnika okolnog područja, poručili su iz te gradske tvrtke.
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