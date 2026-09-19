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Ogroman paket oružja za Ukrajinu: Na popisu projektili i radari

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Hina
|
19. ruj. 2026. 12:46
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JENS BUTTNER/AFP

Sjedinjene Države u petak su odobrile moguću prodaju protuzračne obrambene opreme Ukrajini u vrijednosti 2,7 milijardi dolara, dok Moskva pojačava napade na svojeg protivnika.

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Prodaja bi uključivala projektile, lansere projektila, radare za otkrivanje dronova i drugo naoružanje, priopćio je State Department.

„Ako se predložena kupnja ostvari, Ukrajina bi je financirala kombinacijom europskih doprinosa i sredstava američkog programa inozemnog vojnog financiranja dodijeljenih za vrijeme prethodne administracije“, naveo je State Department.

„Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 2,68 milijardi dolara“, dodaje se.

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Ukrajina je u više navrata tražila dodatnu pomoć kako bi odbila rusku invaziju na svoj teritorij, koja je ušla u petu godinu.

Ruski napadi na ukrajinski glavni grad Kijev pojačani su, a ukrajinska protuzračna obrana teško ih uspijeva odbijati zbog nedostatka streljiva.

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Teme
invazija na ukrajinu oružje sad ukrajina vijesti iz svijeta

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