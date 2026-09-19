Evo kako bi uskoro mogao izgledati centar Zagreba, iz Grada pripremaju veliku promjenu

Navode i da je idejno rješenje trajnog uređenja pješačke zone izradio Interdisciplinarni tim Zavoda za prostorno uređenje, uvažavajući prikupljene stavove, prijedloge i potrebe građana te ih sagledavajući u kontekstu stručne analize prostora i njegovih širih razvojnih potreba, a bit će predstavljeno na programu "Zagreb za sve: U korak sa svijetom“, koji će se u sklopu Europskog tjedana mobilnosti održati 21. rujna od 17 sati u Lapidariju Arheološkog muzeja.