REZULTATI ANKETE
Evo kako bi uskoro mogao izgledati centar Zagreba, iz Grada pripremaju veliku promjenu
Tri godine nakon uvođenja privremenog uređenja, građani su poručili da žele daljnji razvoj pješačke zone na području Masarykove, Tesline, Preradovićeve i Gajeve ulice, priopćili su u subotu iz Gradske uprave te za ponedjeljak najavili predstavljanje idejnog rješenja trajnog uređenja.
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Rezultati online ankete, navode iz Grada, koju je ispunilo 3.435 ispitanika, pokazali su da čak 88,4 posto sudionika podržava cjelovito uređenje toga prostora.
Navode i da je idejno rješenje trajnog uređenja pješačke zone izradio Interdisciplinarni tim Zavoda za prostorno uređenje, uvažavajući prikupljene stavove, prijedloge i potrebe građana te ih sagledavajući u kontekstu stručne analize prostora i njegovih širih razvojnih potreba, a bit će predstavljeno na programu "Zagreb za sve: U korak sa svijetom“, koji će se u sklopu Europskog tjedana mobilnosti održati 21. rujna od 17 sati u Lapidariju Arheološkog muzeja.
Prijave za sudjelovanje otvorene su do nedjelje, 20. rujna, a građani će u ponedjeljak novo uređenje moći vidjeti i na plakatima u prostoru pješačke zone, stoji u priopćenju Gradske uprave.
Zagrebački gradonačelnik istaknuo je tim povodom kako rezultati provedenih radionica i ankete potvrđuju da građani žele kvalitetniji, zeleniji i sigurniji javni prostor u samom središtu Zagreba.
"Posebno ohrabruje što su tijekom protekle tri godine prepoznali vrijednost pješačke zone i podržavaju njezin daljnji razvoj. Zato nam je bilo važno da idejno rješenje ne nastane iza zatvorenih vrata, nego u dijalogu s građanima, stanarima, poslovnim i svim drugim korisnicima prostora. Njihovi prijedlozi ugrađeni su u razradu projekta kako bismo dobili pješačku zonu koja odgovara stvarnim potrebama ljudi“, poručio je.
Iz Grada navode da su građani u anketi "jasno istaknuli" i što očekuju od budućeg izgleda pješačke zone. "Čak 84,6 posto ispitanika smatralo je da u prostoru nedostaje zelenila, a među najčešće isticanim prijedlozima nalaze se sadnja drveća, više mjesta za sjedenje, česme s pitkom vodom, javni toaleti, kvalitetnija urbana oprema te sadržaji koji pridonose ugodnijoj mikroklimi. Dio ispitanika posebno je naglasio potrebu kvalitetnijeg uređenja ugostiteljskih terasa te bolje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti", navode.
Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba Nikša Božić rekao je kako projekt uređenja pješačke zone Tesline i Masarykove ulice predstavlja "prvi korak s ciljem uspostave jedinstvenih standarda uređenja javnih prostora u središtu Zagreba".
"Nadovezuje se na dosadašnje širenje pješačkih zona, a istodobno predstavlja polazište za buduću rekonstrukciju postojećih pješačkih površina. Cilj projekta je uspostaviti nove standarde oblikovanja javnih prostora u središtu grada, koji obuhvaćaju ne samo fizičko uređenje i standardizaciju urbane opreme već i pomake u metodologiji planiranja uz rano i aktivno uključivanje građana i drugih dionika” rekao je.
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