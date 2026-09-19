"Rezultat toga je da je neposredno nakon izbora došlo do zapošljavanja članova SDSS-a u gradskim poduzećima, a na izborima smo mogli vidjeti i angažman Zajedničkog vijeća koje je imalo više od 30 svojih promatrača. I Srđan Milaković, predsjednik DSS-a, podržao je rad Marijana Pavličeka kroz rad Gradskog vijeća“, rekao je Tišov.