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politički rat u vukovaru

DP udara na Pavličeka zbog navodnog dogovora sa SDSS-om: "Vukovarci to mogu vidjeti svaki dan"

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Hina
|
19. ruj. 2026. 11:52
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29.08.2026., Vukovar - Tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora pod nazivom "Nestali u Domovinskom ratu - 35 godina poslije". Photo: Marko Seper/PIXSELL
PIXSELL / Marko Seper/PIXSELL

Predsjednik Domovinskog pokreta Vukovar Dario Tišov prozvao je u subotu s konferencije za novinare vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka (Hrvatski suverenisti) za loše rezultate u vođenju grada te za "prikrivenu koaliciju" sa SDSS-om.

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Prema riječima Tišova, činjenica je da je SDSS izbačen iz Vlade RH nakon ulaska DP-a, što je dovelo do mobilizacije članstva SDSS-a na prošlim lokalnim izborima i prešutnim dogovorom da vukovarski Srbi glasaju za Pavličeka.

"Rezultat toga je da je neposredno nakon izbora došlo do zapošljavanja članova SDSS-a u gradskim poduzećima, a na izborima smo mogli vidjeti i angažman Zajedničkog vijeća koje je imalo više od 30 svojih promatrača. I Srđan Milaković, predsjednik DSS-a, podržao je rad Marijana Pavličeka kroz rad Gradskog vijeća“, rekao je Tišov.

Dodao je i kako je Pavliček kroz svoje ranije političko djelovanje surađivao i sa SDP-om, i s HDZ-om, DP-om kao i s Nezavisnom listom Ivana Penave.

Istaknuo je kako u godinu i četiri mjeseca od kako je Pavliček na mjestu gradonačelnika nema rezultata te da se odluke donose na štetu Vukovara i Vukovaraca, njihovih obitelji.

Na konferenciji za novinare govorio je i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić koji je rekao kako Hrvatski suverenisti u Hrvatskom saboru nisu glasali za donošenje zakona koji je omogućio uklanjanje spomenika koji na sebi imaju velikosrpska i agresorska obilježja.

"Suverenisti nisu tada digli ruku jer je to bilo predizborno vrijeme pred lokalne izbore i nisu se željeli zamjeriti SDSS-u. Bio je to početak otkrivanja predizborne koalicije u Vukovaru koju Vukovarci mogu svakog dana vidjeti“, rekao je Vlajčić.

Dodao je da aktualna gradska vlast narušava kvalitetu života građana Vukovara pri čemu podižu plaće svojima, a u isto vrijeme smanjuju prava ostalih građana. Istaknuo je kako je DP jedina brana povratka SDSS-a na vlast.

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Teme
domovinski pokret hrvatski suverenisti marijan pavliček sdss vijesti iz hrvatske vukovar

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