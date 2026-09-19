politički rat u vukovaru
DP udara na Pavličeka zbog navodnog dogovora sa SDSS-om: "Vukovarci to mogu vidjeti svaki dan"
Predsjednik Domovinskog pokreta Vukovar Dario Tišov prozvao je u subotu s konferencije za novinare vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka (Hrvatski suverenisti) za loše rezultate u vođenju grada te za "prikrivenu koaliciju" sa SDSS-om.
Oglas
Prema riječima Tišova, činjenica je da je SDSS izbačen iz Vlade RH nakon ulaska DP-a, što je dovelo do mobilizacije članstva SDSS-a na prošlim lokalnim izborima i prešutnim dogovorom da vukovarski Srbi glasaju za Pavličeka.
"Rezultat toga je da je neposredno nakon izbora došlo do zapošljavanja članova SDSS-a u gradskim poduzećima, a na izborima smo mogli vidjeti i angažman Zajedničkog vijeća koje je imalo više od 30 svojih promatrača. I Srđan Milaković, predsjednik DSS-a, podržao je rad Marijana Pavličeka kroz rad Gradskog vijeća“, rekao je Tišov.
Dodao je i kako je Pavliček kroz svoje ranije političko djelovanje surađivao i sa SDP-om, i s HDZ-om, DP-om kao i s Nezavisnom listom Ivana Penave.
Istaknuo je kako u godinu i četiri mjeseca od kako je Pavliček na mjestu gradonačelnika nema rezultata te da se odluke donose na štetu Vukovara i Vukovaraca, njihovih obitelji.
Na konferenciji za novinare govorio je i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić koji je rekao kako Hrvatski suverenisti u Hrvatskom saboru nisu glasali za donošenje zakona koji je omogućio uklanjanje spomenika koji na sebi imaju velikosrpska i agresorska obilježja.
"Suverenisti nisu tada digli ruku jer je to bilo predizborno vrijeme pred lokalne izbore i nisu se željeli zamjeriti SDSS-u. Bio je to početak otkrivanja predizborne koalicije u Vukovaru koju Vukovarci mogu svakog dana vidjeti“, rekao je Vlajčić.
Dodao je da aktualna gradska vlast narušava kvalitetu života građana Vukovara pri čemu podižu plaće svojima, a u isto vrijeme smanjuju prava ostalih građana. Istaknuo je kako je DP jedina brana povratka SDSS-a na vlast.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas