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novi epilog

Srbin koji je zbog Zvezdine majice gurnut u more završio u zatvoru jer je vrijeđao RH

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Hina
|
19. ruj. 2026. 14:04
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01.05.2023., Makarska - Policija i specijalci ogradili Peskeru, krece uklanjanje kioska sa setnice, neki obrtnici u strahu od visokih kazni kioske uklanjaju sami. Photo: Matko Begovic/PIXSELL
PIXSELL / Matko Begovic/PIXSELL

Radi vrijeđanja Republike Hrvatske i njezinih građana te veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića na društvenoj mreži, na 14 dana u zatvoru završio je državljanin Srbije (49) kojeg je, zbog majice Crvene zvezde koju nije želio skinuti, prije dva dana u Makarskoj u more gurnuo 43-godišnjak.

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Kako se u subotu doznaje na Općem prekršajnom sudu, na prijedlog policije mu je zbog narušavanja javnog reda i mira određeno zadržavanje u zatvoru na 14 dana nakon čega je odveden u splitski zatvor na Bilicama.

U zatvoru je završio nakon što je policija, poslije incidenta u kojem je zbog nošenja majice Crvene zvezde bio gurnut u more u Makarskoj, provjerom njegovog profila na društvenoj mreži utvrdila da je veličao ratnog zločinca Ratka Mladića, a u drugoj je objavi vrijeđao Republiku Hrvatsku i njezine građane.

Muškarac (43) koji ga je prije dva dana gurnuo u more prekršajno je prijavljen zbog narušavanja javnog reda i mira te je nakon ispitivanja pušten na slobodu.

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Teme
crna kronika hrvatska makarska narušavanje javnog reda i mira split vijesti iz hrvatske

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