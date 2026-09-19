U zatvoru je završio nakon što je policija, poslije incidenta u kojem je zbog nošenja majice Crvene zvezde bio gurnut u more u Makarskoj, provjerom njegovog profila na društvenoj mreži utvrdila da je veličao ratnog zločinca Ratka Mladića, a u drugoj je objavi vrijeđao Republiku Hrvatsku i njezine građane.