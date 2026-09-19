Našičani bijesni zbog najave spaljivanja otpada, izašli na ulice: "Ne trgujte našim zdravljem"

Želimo poručiti Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću da ipak ne mogu raditi što hoće jer smo ih mi birali i ovo je isključivo građanski skup. Ne želimo taj otpad, ne samo u Našicama i Koromačnom, nego nigdje u Hrvatskoj, a neka odgovaraju oni koji su ga dovezli i koji su za to dali dozvolu, poručio je Vukobaratović.