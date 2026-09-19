Pošto čist zrak?
Našičani bijesni zbog najave spaljivanja otpada, izašli na ulice: "Ne trgujte našim zdravljem"
Građani Našica, koji se protive najavi dovoza i spaljivanja dijela otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke "Nexe", u subotu su javno prosvjedovali na Trgu Franje Tuđmana u središtu grada te poručili kako ne žele taj otpad, ne samo u Našicama, nego nigdje u Hrvatskoj.
Prosvjednici su nosili transparente s natpisima "Stop trovanju našičkog zraka", "Želimo spavati otvorenih prozora", "Ne trgujte našim zdravljem", "Pošto čist zrak", "Od otpada, do profita - od zdravlja do bolesti".
Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović izjavio je kako su se građani okupili jer žele da se to "ilegalno smeće vrati odakle je dovezeno". Podsjeća da se na prvi natječaj za sanaciju otpada u Gospiću javila smo jedna tvrtka, ali niti jedna cementara, a da drugog natječaja nije ni bilo, već je, kako smatra, cementarama u Našicama i Koromačnu nelegalno dodijeljeno spaljivanje otpada.
Želimo poručiti Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću da ipak ne mogu raditi što hoće jer smo ih mi birali i ovo je isključivo građanski skup. Ne želimo taj otpad, ne samo u Našicama i Koromačnom, nego nigdje u Hrvatskoj, a neka odgovaraju oni koji su ga dovezli i koji su za to dali dozvolu, poručio je Vukobaratović.
Prosvjednici su u obraćanjima poručivali da našička cementara nema odgovarajuće filtere za spaljivanje otpada, da taj slučaj znači ekocid i trovanje naroda, te da je ovo skup podrške onima koji trebaju nastaviti raditi kako bi se zaustavio dovoz otpada u Našice, ako je potrebno i fizički.
Tijekom prosvjeda u nekoliko navrata čulo se skandiranje "izdaja, izdaja" i "lopovi, lopovi".
U pozivu na prosvjed, upućenom preko društvenih mreža, organizatori su, uz ostalo, naveli da traže potpunu i pravodobnu informiranost građana o planovima vezanima uz otpad, javnu dostupnost svih relevantnih dokumenata, studija, dozvola i drugih informacija te jasne odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi, u kojim količinama i kako će se obrađivati.
Također traže transparentno utvrđivanje mogućih utjecaja na zdravlje ljudi, kvalitetu zraka i okoliš te uključivanje građana u odluke koje mogu dugoročno utjecati na grad Našice.
Kašuba: Ni meni ni Upravi "Nexe" ne pada na pamet ugrožavanje zdravlja građana
Nakon prosvjeda gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba izjavio je novinarima kako njemu i Upravi tvrtke "Nexe" ne pada na pamet da dozvole onečišćenje zraka u Našicama i ugrozu zdravlja građana te da našička cementara ima sve potrebne dozvole i standarde za svoje postupke, uključujući oporabu otpada.
Dodao je da kao gradonačelnik traži jamstva za kontrolu otpada iz Gospića, gdje će se uzimati uzorci i na koji način, ali da još ne zna termine i rokove za dovoz dijela otpada iz Gospića u našičku cementaru.
Navodi kako je upoznat s dokumentacijom koja se odnosi na dozvole i standarde, koje ima našička cementara, ali još čeka dokumentaciju o vrsti otpada, koji bi trebao biti dovezen u Našice.
Upitan za komentar izjave nekih prosvjednika da su spremni fizički zaustaviti kamione koji budu dovozili otpad u Našice, Kašuba je rekao da podupire građane u izražavanju njihovih stavova, ali je "protiv uzimanja zakona u svoje ruke".
Poručio je da podržava pravo građana na javno izražavanje mišljenja, ali ne i korištenje situacije za skupljanje političkih bodova, kao što je nedavno napravila stranka "Most", koja je održala konferenciju za novinare ispred cementare tvrtke "Nexe".
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