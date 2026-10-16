potencijalne lokacije
Grbin: Neke odluke o budućnosti Kaštijuna imat će dalekosežne posljedice za Pulu
Pulski gradonačelnik Peđa Grbin ocijenio je u petak kako bi odluka da Zavod za prostorno planiranje Istarske županije mora u roku šest mjeseci predložiti potencijalne lokacije za izgradnju novog Centra za gospodarenje otpadom mogla imati dalekosežne posljedice za Pulu.
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"U slijedećih šest mjeseci trebali bi dobiti odgovor na pitanje gdje će biti novi Centar za gospodarenje otpadom za Istru, a odluka da se Kaštijun neće širiti izvan granica sadašnjeg obuhvata potvrđuje da nova lokacija ne može značiti širenje sadašnjeg Kaštijuna, već mora biti negdje drugdje", rekao je Grbin na konferenciji za novinare.
Na zajedničkoj tematskoj sjednici Skupštine Istarske županije i pulskog Gradskog vijeća, posvećenoj Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun, u četvrtak je odlučeno da Zavod za prostorno planiranje Istarske županije u roku šest mjeseci treba pripremiti potencijalne lokacije za izgradnju novog centra za gospodarenje otpadom, a takvo se rješenje ne smije temeljiti na planiranju novih odlagališnih ploha na Kaštijunu.
Grbin smatra da će proces izgradnje novog centra za gospodarenje otpadom trajati desetak godina. To je razdoblje u kojem treba razraditi studije, izmijeniti prostorno-plansku dokumentacije, raspisati javnu nabavu, graditi centar i pustiti ga u probni rad.
Do trenutka kada će novi centar proraditi svi dionici se moraju pobrinuti da Kaštijun radi što je bolje moguće i da se smrad smanji, poručio je.
"Obvezu da uputimo prijedlog za prvi korak vlasničkog restrukturiranja Kaštijuna ispunit ćemo u vrlo kratkom roku. Ja s time nemam problema, s obzirom da sam u više navrata naglašavao kako promjena u vlasništvu neće riješiti probleme Kaštijuna", kaže Grbin.
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