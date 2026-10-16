Grbin: Neke odluke o budućnosti Kaštijuna imat će dalekosežne posljedice za Pulu

"U slijedećih šest mjeseci trebali bi dobiti odgovor na pitanje gdje će biti novi Centar za gospodarenje otpadom za Istru, a odluka da se Kaštijun neće širiti izvan granica sadašnjeg obuhvata potvrđuje da nova lokacija ne može značiti širenje sadašnjeg Kaštijuna, već mora biti negdje drugdje", rekao je Grbin na konferenciji za novinare.