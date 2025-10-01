Oglas

UKLJUČIVANJE ZA ŠEST GRADOVA

Počela sezona grijanja. HEP toplinarstvo ima važnu obavijest za dio korisnika

author
N1 Info
|
01. lis. 2025. 11:39
radijator, grijanje, energija, toplina, toplinarstvo, energetska kriza, hladnoća, zima, grijanje
Shutterstock / Ilustracija

Grijanje će se prvo uključiti prioritetnim krajnjim kupcima, odnosno dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe.

Oglas

HEP-Toplinarstvo danas, 1. listopada 2025. započinje s uključivanjem grijanja u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća krajnjih kupaca. Uključivanje grijanja u svim toplinskim podstanicama trajat će približno tri dana.

Grijanje će se prvo uključiti prioritetnim krajnjim kupcima – dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe, a potom i stambenim/poslovnim zgradama u kojima su završeni svi radovi na unutarnjim instalacijama i koje su spremne za prihvat toplinske energije.

HEP-Toplinarstvo poziva krajnje kupce koji još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima da ih što prije završe, a njihove predstavnike suvlasnika ili upravitelje zgrada da dostave pisanu izjavu o završetku radova i ispravnosti unutarnjih instalacija grijanja, kako bi se u svim zgradama moglo uključiti grijanje.

Ogrjevna sezona 2025./2026. završit će najkasnije 15. svibnja 2026., a odluka o točnom terminu isključivanja grijanja donijet će se ovisno o vremenskim uvjetima.

Teme
HEP grijanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ