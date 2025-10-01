Počela sezona grijanja. HEP toplinarstvo ima važnu obavijest za dio korisnika

HEP-Toplinarstvo poziva krajnje kupce koji još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima da ih što prije završe, a njihove predstavnike suvlasnika ili upravitelje zgrada da dostave pisanu izjavu o završetku radova i ispravnosti unutarnjih instalacija grijanja, kako bi se u svim zgradama moglo uključiti grijanje.



Ogrjevna sezona 2025./2026. završit će najkasnije 15. svibnja 2026., a odluka o točnom terminu isključivanja grijanja donijet će se ovisno o vremenskim uvjetima.