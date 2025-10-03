HERA izračunala koliko će poskupiti grijanje preko toplane

HERA je donijela je nove odluke koje će direktno utjecati na troškove grijanja za građane, a iako su promjene cijena u postocima različite ovisno o gradu, ključno je razumjeti metodologiju koja se koristila za izračun ovih novih tarifa jer ona pomaže objasniti zbog čega su cijene skočile i tko će zapravo osjetiti najveći udarac.