evo i kakvu stranku želi

Grmoja objavio kandidaturu za predsjednika Mosta: “Ovo nije poziv za mlitavce nego za idealiste”

author
N1 Info
|
13. ruj. 2025. 09:15
Nikola Grmoja objavio je svoju kandidaturu za predsjednika Mosta poručivši da stranka nakon deset godina na nacionalnoj sceni mora postati "prva suverenistička snaga u Hrvatskoj".

"Jedini van struktura duboke države"

"Most postoji već 12 godina, a na nacionalnoj sceni punih 10. U tom desetljeću, unatoč svim usponima i padovima, opstali smo i izgradili se u jednu od najvažnijih političkih snaga u Hrvatskoj. Danas smo i dalje četvrta politička snaga u zemlji, najjača stranka oporbe od centra na desno i po broju zastupnika i po rejtingu", poručio je Nikola Grmoja.

Kako kaže, Most je preživio "sve udare i pokušaje da ga se ugasi ili stavi pod kontrolu", te da je ostao "jedini izvan dohvata vladajućeg HDZ-a i struktura tzv. duboke države".

Govoreći o vrijednostima za koje se Most zalaže, istaknuo je borbu za Hrvatsku bez korupcije i klijentelizma, utemeljenu na kršćanskim i obiteljskim vrijednostima.

Kakav Most želi?

"Mostu kojeg želim voditi bliži će biti čovjek koji pošteno radi i gradi ovu zemlju, nego onaj koji se poziva na naše vrijednosti, a u stvarnosti potkrada Hrvatsku. Zato u Mostu mora biti mjesta i za one bliže centru i za one na desnici, za sve koji vole Hrvatsku i ne prodaju je", kazao je.

Također je istaknuo važnost okupljanja, ali "ne pod svaku cijenu", već samo u interesu Domovine i Mosta.

Obraćajući se građanima, poručio je da Most nije samo stranka nego "narodni pokret ljudi koji ne pristaju na poniženje, korupciju i nepravdu".

"Ovo nije poziv za mlitavce ni za karijeriste, nego za idealiste, za one koji su spremni boriti se do kraja. Zato vas pozivam, uključite se! Izgradimo snažan Most za snažnu i sigurnu Hrvatsku", istaknuo je.

Teme
kandidatura za predsjednika most nikola grmoja predsjednik mosta

