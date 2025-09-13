Grmoja objavio kandidaturu za predsjednika Mosta: “Ovo nije poziv za mlitavce nego za idealiste”

Nikola Grmoja objavio je svoju kandidaturu za predsjednika Mosta poručivši da stranka nakon deset godina na nacionalnoj sceni mora postati "prva suverenistička snaga u Hrvatskoj".
"Jedini van struktura duboke države"
"Most postoji već 12 godina, a na nacionalnoj sceni punih 10. U tom desetljeću, unatoč svim usponima i padovima, opstali smo i izgradili se u jednu od najvažnijih političkih snaga u Hrvatskoj. Danas smo i dalje četvrta politička snaga u zemlji, najjača stranka oporbe od centra na desno i po broju zastupnika i po rejtingu", poručio je Nikola Grmoja.
Kako kaže, Most je preživio "sve udare i pokušaje da ga se ugasi ili stavi pod kontrolu", te da je ostao "jedini izvan dohvata vladajućeg HDZ-a i struktura tzv. duboke države".
Govoreći o vrijednostima za koje se Most zalaže, istaknuo je borbu za Hrvatsku bez korupcije i klijentelizma, utemeljenu na kršćanskim i obiteljskim vrijednostima.
Kakav Most želi?
"Mostu kojeg želim voditi bliži će biti čovjek koji pošteno radi i gradi ovu zemlju, nego onaj koji se poziva na naše vrijednosti, a u stvarnosti potkrada Hrvatsku. Zato u Mostu mora biti mjesta i za one bliže centru i za one na desnici, za sve koji vole Hrvatsku i ne prodaju je", kazao je.
Također je istaknuo važnost okupljanja, ali "ne pod svaku cijenu", već samo u interesu Domovine i Mosta.
Obraćajući se građanima, poručio je da Most nije samo stranka nego "narodni pokret ljudi koji ne pristaju na poniženje, korupciju i nepravdu".
"Ovo nije poziv za mlitavce ni za karijeriste, nego za idealiste, za one koji su spremni boriti se do kraja. Zato vas pozivam, uključite se! Izgradimo snažan Most za snažnu i sigurnu Hrvatsku", istaknuo je.
