Grmoja objavio kandidaturu za predsjednika Mosta: “Ovo nije poziv za mlitavce nego za idealiste”

"Mostu kojeg želim voditi bliži će biti čovjek koji pošteno radi i gradi ovu zemlju, nego onaj koji se poziva na naše vrijednosti, a u stvarnosti potkrada Hrvatsku. Zato u Mostu mora biti mjesta i za one bliže centru i za one na desnici, za sve koji vole Hrvatsku i ne prodaju je", kazao je.