Grmoja razočaran posljednjim potezom šefice DORH-a: “Lagala je”

Saborski zastupnik Mosta, Nikola Grmoja, gostovao je u studiju N1 gdje je komentirao aktualne političke teme, kao i nedavne afere vladajućih sa SMS zapošljavanjima.

U utorak je zakazano Antikorupcijsko vijeće na koje je pozvana i glavna državna odvjetništva, koja još nije potvrdila dolazak. Prema informacijama koje ima N1 ona neće doći.

“Jasno mi je zašto ne dolazi jer je zadnji put lagala da nije bila upoznata s predmetom Žalac, ali je otkriveno da je dobila taj predmet na svoj stol. Lagala je i na plenarnoj sjednici. Pretpostavljam da će doći na sjednicu Odbora jer je tamo vladajuća većina gdje je atmosfera za nju puno ugodnija”, rekao je Grmoja.

“Očekivao sam da nakon ove afere gdje nam je jasno da DORH dvije godine ima tisuće poruka koje svjedoče o korupciji Plenkovićevih suradnika, da će glavna državna odvjetnica htjeti što manje biti izložena pitanjima oporbe”, dodao je.

“Marka Milića je dodatno ubila njegova presica gdje je rekao da je htio samo pitati za prijatelja kako mu je na poslu. Pa što onda nije pitao prijatelja kako mu je? Pa do toga da je on zaposlen samo dva dana nakon njegove poruke. Plenković za te ljude ne može reći da mu ih je netko nametnuo, nego ih je on birao, pa tu je tu DORH malo suzdržaniji”, rekao je.

“Sama činjenica da je DORH informacije i predmetu Rimac i Žalac držao u ladici dvije godine govori što mislim o njima”, tvrdi.

Na pitanje vladajućih kako se ipak procesuiraju HDZ-ovi dužnosnici, Grmoja kaže da ne može ni “DORH sve začepiti jer je afera previše”.

“Nije oporba inicirala te razgovore između Rimac i Žalac, nismo mi slali poruke šefu Hrvatskih šuma. Mi nismo ni otvorili ovu aferu, jedino ju komentiramo, ali da ju ne komentiramo postavljalo bi se pitanje kakvu oporbu zapravo imamo”, smatra.

Dodao je da od ovog Ustavnog suda ne očekuje ništa po pitanju zakona o izbornim jedinicama, a smatra da bi ga trebali proglasiti neustavnim. “O njihovom radu je sve rečeno kad su nam zabranili referendum. Imamo sramotno nisku izlaznost koja odgovara vladajućoj mašineriji i njima nije u interesu da ljudi izađu na izbore”, zaključio je Grmoja.

