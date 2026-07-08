Grmoja uputio apel eurozastupnicma i građanima zbog "chat controla": Sve vaše privatne poruke bit će nadzirane

Europski parlament bi o Uredbi za sprječavanje i borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu trebao glasovati sutra, a u ranijim izjavama ministar unutarnjih poslova Davor Božinović isticao je kako uredba ne predviđa nikakav masovni nadzor komunikacija te da Europa to i da hoće ne može činiti, nego to mogu samo platforme koje omogućavaju razmjenu poruka kao i da je glavna svrha uredbe zaštita djece od “erupcije seksualnog iskorištavanja na internetu”.