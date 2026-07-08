"Glasajte protiv"
Grmoja uputio apel eurozastupnicma i građanima zbog "chat controla": Sve vaše privatne poruke bit će nadzirane
Čelnik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja u srijedu je pozvao sve hrvatske eurozastupnike da sutra glasaju protiv Uredbe za sprječavanje i borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu tzv. chat control koja će, tvrdi, omogućiti nadziranje svih privatnih poruka građana.
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Grmoja je pozvao i hrvatske građane da dijele po društvenim mrežama njegovu izjavu kako bi u sljedeća 24 sata utjecali na zastupnike iz Hrvatske koji su dio Europskog parlamenta ističući kako Europska pučka stranka najviše gura chat control, a HDZ je dio te grupacije.
"Znamo da je ministar Božinović također gurao jako chat control u Hrvatskoj. Ništa se time neće riješiti. Neće doći do obračuna s tim seksualnim prijestupnicima. Oni će naći druge kanale za komunikaciju, ali će sve vaše privatne poruke, sva vaša korespondencija, svi privatni razgovori biti nadzirani", izjavio je Grmoja.
Dodao je kako je Most kao politička stranka izradio Deklaraciju o tehno etici i antitotalitarizmu, gdje su kao najveću vrijednost istaknuli digitalnu privatnost građana i da će nastaviti tu borbu protiv masovnog nadzora privatnih poruka.
Upitao se i gdje je SDP koji se bavio tom temom.
"Očito im to više nije važno. Sad se bave što će biti s Milanovićem. Mi i dalje ostajemo jedini u zaštiti privatnosti hrvatskih građana i njihove korespondencije. Nećemo dati europskim birokratima da svoj nos i svoje oči guraju u sandučiće hrvatskih građana i svih građana Europske unije", poručio je Grmoja.
Europski parlament bi o Uredbi za sprječavanje i borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu trebao glasovati sutra, a u ranijim izjavama ministar unutarnjih poslova Davor Božinović isticao je kako uredba ne predviđa nikakav masovni nadzor komunikacija te da Europa to i da hoće ne može činiti, nego to mogu samo platforme koje omogućavaju razmjenu poruka kao i da je glavna svrha uredbe zaštita djece od “erupcije seksualnog iskorištavanja na internetu”.
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