Hajdaš Dončić o razbijanju pedofilske mreže: Vidimo da se i bez masovnog nadzora građana mogu otkrivati takve stvari

„Ako su otkrili šefa i cijelu međunarodnu pedofilsku mrežu, što pozdravljam i pohvaljujem, onda im za to ne treba Chat Control. Vidimo da se i bez masovnog nadzora građana mogu otkrivati takve stvari”, kazao je u Hrvatskom saboru Siniša Hajdaš Dončić (SDP). Znam što Božinović pokušava napraviti, ali vidite da se te stvari kroz edukaciju i jačanje posebnih jedinica MUP-a mogu riješiti, bez da se masovno nadziru građani, dodao je.