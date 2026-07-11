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GASE KANADERI I AIR TRACTOR

VIDEO / Dramatično na Korčuli: Zatvorena državna cesta prema Veloj Luci. Gori i na Grebaštici kod Šibenika

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N1 Info
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11. srp. 2026. 15:50
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17:09
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Screenshot N1 /Facebook DVD Smokvica
Facebook DVD Smokvica

Dva požara izbila su u subotu na otoku Korčuli nakon udara groma na području između Blata i Smokvice, zbog čega su na teren odmah upućene vatrogasne snage, a u gašenje su uključena i dva kanadera te Air Tractor.

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Zbog vatrene stihije zatvorena je državna cesta između Korčule i Vele Luke, a nadležne službe pozvale su građane da izbjegavaju područje intervencije i prate njihove upute, javlja Dalmacija danas.

Vatrogasci uz pomoć zračnih snaga pokušavaju požare staviti pod kontrolu, a više informacija o njihovim razmjerima te eventualnoj ugroženosti objekata očekuje se nakon novih izvješća s terena.

Na požarište kod Blata na otoku Korčuli upućena dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.

Snimke DVD-a Smokvica pokazuju da se vatra na Korčuli širi ogromnom brzinom.

U pomoć vatrogascima iz zraka uključen je i Air Tractor AT-802, koji je s redovitog protupožarnog izviđanja preusmjeren na gašenje požara.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) priopćili su kako su dojavu o požaru otvorenog prostora u blizini Blata zaprimili u 14.54 sati.

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1 Objava

17:09

prije 12 min.

Jedan od kanadera poslan na Grebašticu

U tijeku je gašenje požara kod Grebaštice u Šibensko-kninskoj županiji, izvijestili su u subotu popodne iz Hrvatske vatrogasne zajednice, a planulo je i u Blatu na Korčuli gdje su angažirane sve otočke snage.

Na intervenciji na brdu Jelinjak kod Grebaštice, za koji je ŽVOC Šibenik primio dojavu u 14,35 sati angažirana su 23 vatrogasca s 10 vozila postrojbi VZŽ Šibensko-kninske, a upućeni su i pripadnici IVP Šibenik. Zatražen je angažman dva kanadera i jedan Air Tractor.

Popodne je planulo i na otoku Korčuli, u blizini Blata.

Na gašenju tog požara angažirane su sve otočke protupožarne snage, a stigli su i kanaderi te jedan Air-Tractor, javlja Hina.

Zbog visokih temperatura i grmljavinskog nevremena, iz Hrvatske vatrogasne zajednice pozvali su građane na dodatan oprez, kao i da, ako primijete  dim ili požar, odmah nazovu vatrogasce na broj 193 ili Centar 112.

Teme
grmljavina kanaderi korčula požar udar groma šibenik

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