U tijeku je gašenje požara kod Grebaštice u Šibensko-kninskoj županiji, izvijestili su u subotu popodne iz Hrvatske vatrogasne zajednice, a planulo je i u Blatu na Korčuli gdje su angažirane sve otočke snage.

Na intervenciji na brdu Jelinjak kod Grebaštice, za koji je ŽVOC Šibenik primio dojavu u 14,35 sati angažirana su 23 vatrogasca s 10 vozila postrojbi VZŽ Šibensko-kninske, a upućeni su i pripadnici IVP Šibenik. Zatražen je angažman dva kanadera i jedan Air Tractor.

Popodne je planulo i na otoku Korčuli, u blizini Blata.

Na gašenju tog požara angažirane su sve otočke protupožarne snage, a stigli su i kanaderi te jedan Air-Tractor, javlja Hina.

Zbog visokih temperatura i grmljavinskog nevremena, iz Hrvatske vatrogasne zajednice pozvali su građane na dodatan oprez, kao i da, ako primijete dim ili požar, odmah nazovu vatrogasce na broj 193 ili Centar 112.