GASE KANADERI I AIR TRACTOR
VIDEO / Dramatično na Korčuli: Zatvorena državna cesta prema Veloj Luci. Gori i na Grebaštici kod Šibenika
Dva požara izbila su u subotu na otoku Korčuli nakon udara groma na području između Blata i Smokvice, zbog čega su na teren odmah upućene vatrogasne snage, a u gašenje su uključena i dva kanadera te Air Tractor.
Oglas
Zbog vatrene stihije zatvorena je državna cesta između Korčule i Vele Luke, a nadležne službe pozvale su građane da izbjegavaju područje intervencije i prate njihove upute, javlja Dalmacija danas.
Vatrogasci uz pomoć zračnih snaga pokušavaju požare staviti pod kontrolu, a više informacija o njihovim razmjerima te eventualnoj ugroženosti objekata očekuje se nakon novih izvješća s terena.
Na požarište kod Blata na otoku Korčuli upućena dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.
Snimke DVD-a Smokvica pokazuju da se vatra na Korčuli širi ogromnom brzinom.
U pomoć vatrogascima iz zraka uključen je i Air Tractor AT-802, koji je s redovitog protupožarnog izviđanja preusmjeren na gašenje požara.
Iz Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) priopćili su kako su dojavu o požaru otvorenog prostora u blizini Blata zaprimili u 14.54 sati.
Pročitajte još
1 Objava
17:09
prije 12 min.
Jedan od kanadera poslan na Grebašticu
U tijeku je gašenje požara kod Grebaštice u Šibensko-kninskoj županiji, izvijestili su u subotu popodne iz Hrvatske vatrogasne zajednice, a planulo je i u Blatu na Korčuli gdje su angažirane sve otočke snage.
Na intervenciji na brdu Jelinjak kod Grebaštice, za koji je ŽVOC Šibenik primio dojavu u 14,35 sati angažirana su 23 vatrogasca s 10 vozila postrojbi VZŽ Šibensko-kninske, a upućeni su i pripadnici IVP Šibenik. Zatražen je angažman dva kanadera i jedan Air Tractor.
Popodne je planulo i na otoku Korčuli, u blizini Blata.
Na gašenju tog požara angažirane su sve otočke protupožarne snage, a stigli su i kanaderi te jedan Air-Tractor, javlja Hina.
Zbog visokih temperatura i grmljavinskog nevremena, iz Hrvatske vatrogasne zajednice pozvali su građane na dodatan oprez, kao i da, ako primijete dim ili požar, odmah nazovu vatrogasce na broj 193 ili Centar 112.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas