MOKRI KOLNICI
Gužva u smjeru Zagreba: Vozi se u kolonama i uz zastoje
Povećana je gustoća prometa na autocesti A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Kosnica te Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane te na A4 između čvora Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, gdje se vozi u koloni u pokretu uz kraće zastoje, upozoravaju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba.
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Kolnici su mjestimice mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa.
Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
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