Habijan: U 2027. očekujemo učinkovitije vođenje kaznenih postupaka između EU članica

"U naše se zakonodavstvo ugrađuju provedbene odredbe koje su potrebne za primjenu EU Uredbe o prijenosu postupaka u kaznenim stvarima. Uredba se primjenjuje od 1.veljače 2027. i omogućuje učinkovitije vođenje kaznenih postupaka između različitih članica kada je to u interesu pravde i učinkovitosti samih postupaka", rekao je Habijan u Hrvatskom saboru.