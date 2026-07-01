Habijan: Među 1660 sudaca i sutkinja nema mlađih od 30 godina

Jedan od razloga takve starosne strukture pravosudnih dužnosnika je uvjet da prilikom prvog stupanja stupanja u pravosudnu dužnost pohađaju i polože završni ispit Državne škole za pravosudne dužnosnike. Ona je na neki način postala odvraćajući razlog ili uvjet da mladi kadar uopće želi biti sudac ili državni odvjetnik, ocijenio je Habijan tijekom rasprave o konačnim prijedlozima izmjena Zakona o pravosudnoj akademiji, Zakona o Državnom sudbenom vijeću te Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću.