Habijan komentirao slučaj Franak pa poručio: Malo je reći da me šokirala izjava Hajdaš Dončića

"Što se tiče samih stranaka, bilo potrošača bilo banaka, oni i dalje imaju na raspolaganju određena pravna sredstva. Koliko sam vidio iz medija i njihovih najava, ta će sredstva i koristiti. Tu je prije svega mogućnost obraćanja Ustavnom sudu, a nakon toga postoji i mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava", rekao je Habijan.