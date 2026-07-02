Habijan: Milanoviću pripremamo iznenađenje

"Volio bih da ne idemo u tu sferu, da se zbog ceremorijalno-protokolarne aktivnosti, povlači tako nešto. Vlada ima različite mehanizme na raspolaganju, ali nadam se da će pobijediti zdrav razum. Ovo je sad postalo i pitanje reputacije Hrvatske vojske. Predsjednik se ne bi mogao ovako ponašati i važno je da se shvati kako imamo osobu koja postavlja ego na prvo mjesto pod cijenu ugleda vojske."