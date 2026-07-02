"IMAMO MEHANIZME"
Habijan: Milanoviću pripremamo iznenađenje
Ministar pravosuđa Damir Habijan, komentirao je sukob predsjednika Zorana Milanovića i Vlade Republike Hrvatske oko slanja vojnika na mimohod u Parizu.
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"Narativ od jučer počeo se nekako povlačiti - da je jedno zakon, a drugo zapovijed. Te kolizije nema, isključivo je nadležnost ministra obrane i ništa je ne može nadomjestiti. Drugim riječima, to je eklankantan primjer kršenja Milanovićevog kršenja zakona. Ne prvi put", rekao je Habijan pa nastavio:
"Bitno je naglasiti, ovo nije samo stav Vlade ili ministarstava nego onih koji se bave pitanjem Ustava. Svi imaju jedinstveni stav, a i odredba je toliko jasna u zakonu da se nikakvom pravnom gimnastikom to može drugačije tumačiti."
Komentirao je potencijalno kazneno djelo.
"Volio bih da ne idemo u tu sferu, da se zbog ceremorijalno-protokolarne aktivnosti, povlači tako nešto. Vlada ima različite mehanizme na raspolaganju, ali nadam se da će pobijediti zdrav razum. Ovo je sad postalo i pitanje reputacije Hrvatske vojske. Predsjednik se ne bi mogao ovako ponašati i važno je da se shvati kako imamo osobu koja postavlja ego na prvo mjesto pod cijenu ugleda vojske."
Što ako se general Tihomir Kundid ne predomisli?
"Razmatramo različite opcije. Nekad je dobar i efekt iznenađenja", istaknuo je Damir Habijan na kraju pa na ponovno pitanje potvrdio mogućnost iznenađenja za predsjednika.
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