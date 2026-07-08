Hajdaš Dončić: Borimo se za Hrvatsku u kojoj će ljudi ostajati, raditi i dostojanstveno živjeti od svoga rada

„Preduvjet je da institucije počnu raditi svoj posao te da se javni novac pametno usmjeri u novu industrijsku politiku, proizvodnju hrane i energetsku samodostatnost. Hrvatskoj je potreban novi politički i gospodarski model jer jedino tako ima šansu za razvoj. Borimo se za Hrvatsku u kojoj će ljudi ostajati, raditi i dostojanstveno živjeti od svoga rada“, zaključio je predsjednik SDP-a.