U Kutini
Hajdaš Dončić: Borimo se za Hrvatsku u kojoj će ljudi ostajati, raditi i dostojanstveno živjeti od svoga rada
Hrvatsko gospodarstvo i društvo nespremno su dočekali val inflacije zbog neučinkovitosti i odgođenih antiinflacijskih mjera Vlade, poručio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u srijedu u Kutini tijekom kampanje „Plenkovićeva inflacija“.
Oglas
Predstavnici SDP-a i Možemo upozorili su kako je za oko 70 posto hrvatskih obitelji stvarna stopa inflacije znatno viša od službeno prikazane te tvrde da doseže čak 45 posto. Istaknuli su kako zbog toga predlažu niz srednjoročnih i dugoročnih mjera za suzbijanje inflacije.
„U proteklih deset godina Hrvatska je imala na raspolaganju 25 milijardi eura, ali država taj novac nije dobro iskoristila. Hrvatska danas nije ni energetski ni prehrambeno samodostatna. To je rezultat nečinjenja i propuštenih prilika Vlade Republike Hrvatske, a cijenu kroz inflaciju plaćaju građani“, rekao je Hajdaš Dončić na konferenciju za novinare.
Dodao je kako su SDP i Možemo predložili nekoliko mjera za ublažavanje i zaustavljanje inflacije.
„Preduvjet je da institucije počnu raditi svoj posao te da se javni novac pametno usmjeri u novu industrijsku politiku, proizvodnju hrane i energetsku samodostatnost. Hrvatskoj je potreban novi politički i gospodarski model jer jedino tako ima šansu za razvoj. Borimo se za Hrvatsku u kojoj će ljudi ostajati, raditi i dostojanstveno živjeti od svoga rada“, zaključio je predsjednik SDP-a.
Saborska zastupnica Sanja Radolović upozorila je kako će Vladine antiinflacijske mjere stupiti na snagu tek početkom iduće godine.
„To je prekasno za naše građane. Prekasno je za 400 tisuća umirovljenika čije su mirovine manje od 400 eura. Za njih i za 70 posto hrvatskih obitelji koje žive na rubu siromaštva inflacija nije 5,4 posto, nego 45 posto“, rekla je Radolović.
Naglasila je kako energetska samodostatnost i proizvodnja hrane moraju postati pitanja od nacionalnog interesa, jednako važna kao i obrana države.
Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić istaknula je kako bi Sisačko-moslavačka županija mogla proizvoditi dovoljno hrane za vlastite potrebe, ali i za potrebe Zagreba i šire zagrebačke regije.
„HDZ je uništio domaću poljoprivrednu proizvodnju i omogućio veliki uvoz hrane. To želimo promijeniti dolaskom na vlast. Želimo da hrvatska država ima kičmu koju neće povijati pred onima čiji su interesi suprotni interesima hrvatskih građana“, poručila je Benčić.
Predstavnici SDP-a i Možemo zaključili su kako je borba protiv inflacije moguća jedino kroz jačanje domaće proizvodnje, energetsku neovisnost i učinkovitije djelovanje državnih institucija.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas