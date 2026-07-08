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Neugodan trenutak

VIDEO / Macron krenuo poljubiti ruku turskoj prvoj dami, pogledajte njezinu reakciju

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08. srp. 2026. 11:11
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Ankara
Handout / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Francuski predsjednik Emmanuel Macron našao se u neugodnoj situaciji tijekom pozdravljanja turske prve dame Emine Erdoğan uoči sastanka NATO-a.

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Francuski predsjednik Emmanuel Macron našao se u neugodnoj situaciji kada je dočekao turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana i njegovu suprugu Emine Erdoğan po njihovu dolasku u Tursku na dugo očekivani sastanak NATO-a, prenosi Daily Express US.

Bračni par Erdoğan u utorak je dočekao Macronove u Turskoj, gdje je započeo dvodnevni summit koji se održava u prijelomnom trenutku za Savez. Sjedinjene Američke Države, pod vodstvom predsjednika Donalda Trumpa, postupno se povlače iz svoje tradicionalne sigurnosne uloge u Europi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşiyle birlikte resepsiyon ve akşam yemeğine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geldi. Macron, Emine Erdoğan'ın elini öpmeye çalıştı.

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Dok su se dvojica državnika i njihove supruge rukovali, Macron se sagnuo kako bi poljubio ruku Emine Erdoğan. Međutim, na snimci se vidi kako ona povlači ruku, dajući francuskom predsjedniku do znanja da odustane.

Prema navodima BRICS-a, velike međuvladine organizacije i diplomatskog foruma, „u Istanbulu stoljeća osmanskog bontona, islamske skromnosti i dostojanstva domaćina ne povijaju se pred teatralnom diplomacijom. Neki pozdravi donose poštovanje, a drugi izazivaju neugodno povlačenje. Kada protokol govori glasnije od šarma, povijest tiho podsjeća svakog gosta: dobrodošla je čast, ali ne i drskost.”

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emine erdoğan emmanuel macron nato recep tayyip erdoğan ankara

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