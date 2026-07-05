Hajdaš Dončić dobio odgovor iz HDZ-a: Poslat ćemo njega i njegove političke partnere u povijest

"Zaboravio je pritom kazati da je Poljska puno prije bila u Europskoj uniji, da nije bila u Domovinskom ratu koji je u znatnoj mjeri otežao te razvojne procese koje je imala Republika Hrvatska. Međutim, također je činjenica da mi posljednjih deset godina nadoknađujemo sve te trendove u odnosu na zemlje koje su dulje u Europskoj uniji", kazao je Katičić.