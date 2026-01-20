Oglas

čelnik sdp-a

Hajdaš Dončić: Plenkovićeve samovoljne ideje nas ne obvezuju

author
N1 Info
|
20. sij. 2026. 21:52
17.12.2025., Zagreb - Predsjednik SDP-a Sinisa Hajdas Doncic. Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić oglasio se u utorak na društvenim mrežama o izboru sudaca Ustavnog suda, naglasivši na kome je odgovornost za izbor predsjednika Vrhovnog suda

Oglas

"Plenkovićeve samovoljne ideje nas ne obvezuju. Obvezuju nas isključivo Ustav i volja birača, koji su nam povjerili odgovornost da kao velika hrvatska stranka sudjelujemo u izboru sudaca Ustavnog suda te kroz razgovor s ostalim parlamentarnim strankama osiguramo dvotrećinsku većinu za najbolje kandidate", napisao je Hajdaš Dončić.

Kako kaže, izbor predsjednika Vrhovnog suda je prije svega odgovornost vladajuće većine.

"SDP želi vratiti povjerenje građana u pravnu državu"

"SDP će, naravno, tijekom procedure imati svoj stav i to će pokazati na glasanju, ali na HDZ-u je kompletna odgovornost za izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda.

Upravo se tu jasno razlikujemo od HDZ-a. Dok oni urušavaju povjerenje u institucije, SDP je jasan: izbor ustavnih sudaca mora se temeljiti na konsenzusu te na procjeni integriteta i stručnosti svakog kandidata, bez obzira na osobna uvjerenja i identitetske razlike.

Spremni smo sudjelovati na svim sastancima vezanim uz izbor ustavnih sudaca, razgovarati o kandidatima, njihovim životopisima i odgovorima na ustavnopravna pitanja. SDP želi vratiti povjerenje građana u pravnu državu", zaključio je.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
HDZ SDP siniša hajdaš dončić ustavni suci ustavni sud vezana imenovanja vrhovni sud

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ