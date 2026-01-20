Hajdaš Dončić: Plenkovićeve samovoljne ideje nas ne obvezuju

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić oglasio se u utorak na društvenim mrežama o izboru sudaca Ustavnog suda, naglasivši na kome je odgovornost za izbor predsjednika Vrhovnog suda
"Plenkovićeve samovoljne ideje nas ne obvezuju. Obvezuju nas isključivo Ustav i volja birača, koji su nam povjerili odgovornost da kao velika hrvatska stranka sudjelujemo u izboru sudaca Ustavnog suda te kroz razgovor s ostalim parlamentarnim strankama osiguramo dvotrećinsku većinu za najbolje kandidate", napisao je Hajdaš Dončić.
Kako kaže, izbor predsjednika Vrhovnog suda je prije svega odgovornost vladajuće većine.
"SDP želi vratiti povjerenje građana u pravnu državu"
"SDP će, naravno, tijekom procedure imati svoj stav i to će pokazati na glasanju, ali na HDZ-u je kompletna odgovornost za izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda.
Upravo se tu jasno razlikujemo od HDZ-a. Dok oni urušavaju povjerenje u institucije, SDP je jasan: izbor ustavnih sudaca mora se temeljiti na konsenzusu te na procjeni integriteta i stručnosti svakog kandidata, bez obzira na osobna uvjerenja i identitetske razlike.
Spremni smo sudjelovati na svim sastancima vezanim uz izbor ustavnih sudaca, razgovarati o kandidatima, njihovim životopisima i odgovorima na ustavnopravna pitanja. SDP želi vratiti povjerenje građana u pravnu državu", zaključio je.
