Hajdaš Dončić: Plenkovićeve samovoljne ideje nas ne obvezuju

"Plenkovićeve samovoljne ideje nas ne obvezuju. Obvezuju nas isključivo Ustav i volja birača, koji su nam povjerili odgovornost da kao velika hrvatska stranka sudjelujemo u izboru sudaca Ustavnog suda te kroz razgovor s ostalim parlamentarnim strankama osiguramo dvotrećinsku većinu za najbolje kandidate", napisao je Hajdaš Dončić.