Burno u Saboru zbog dočeka: "Najlicemjernije je što jučer na Trgu nije bilo fašističkih pozdrava!"

Patrik Macek / Pixsell

Izjava zastupnika Damira Bakića (Možemo) kako nije istina da je Zagreb zabranio doček brončanih rukometaša i nastup Marka Perkovića Thompsona, te kako je „najlicemjernije od svega“ to što na dočeku nije bilo fašističkih pozdrava i veličanja NDH, izazvala je u utorak žestoke polemike između HDZ-a i Možemo.

„Nije istina da smo zabranili doček, upravo suprotno, mi smo ga organizirali u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom. Vlada, HDZ i rukometaši su ga sabotirali i na koncu odbili“, rekao je zastupnik u slobodnom govoru.

U gotovo jednosatnoj razmjeni replika, između, mahom HDZ-ovih i zastupnika Možemo, nisu se birale riječi, u sabornici se puštala glazba s mobitela, a Dušica Radojčić (Možemo) HDZ-ovim je zastupnicima rekla kako su u Zagrebu „nemoćni i impotentni“, kako se grozi njihove neotesanosti i kako su jučer dokazali da su obični nasilnici.

Bakić je rekao i kako nije istina da je Zagreb jučer zabranio Thompsona, da je on ti učinio sam prije nešto više od mjesec dana kad je „prkosno u Areni izvikivao ustaški poklič“.

Bakić: Najlicemjernije je što nije bilo fašističkih pozdrava

„To što jučer na dočeku nije bilo fašističkih pozdrava i veličanja NDH, najlicemjernije je od svega, jer točno to pokazuje da je sve na prodaju i da se time može trgovati, da se ne potiče kad Plenkoviću i HDZ-u odgovara, i da se može kupiti i Thompsonova šutnja kad im treba“, izjavio je zastupnik.

Ponovio je tvrdnje kako je odluka Vlade da preuzme organizaciju dočeka rukometaša nakon što ju je Grad otkazao, udar na ustavni poredak i na demokraciju. „Plenković je svjesno pogazio i Ustav i Zakon o komunalnom gospodarstvu, izvršio je udar na gradsku upravu, gradsku skupštinu i na izborni volju građana Zagreba“, izjavio je.

Pita i „koliko je i čime plaćeno to jučer“, te zaključuje kako su „Plenković i HDZ time implicitno priznali da ova Vlada dopušta da Thompson ucjenjuje i reketari“.

„Plenković i HDZ taj reket radosno plaćaju bijedno misleći da im je u tome politički probitak, a ovoj gradskoj vlasti šteta“, izjavio je.

Selak Raspudić: Da niste odgovorni za otkazivanje, ne biste se pravdali

Njegove su tvrdnje dobacili HDZ-ovi zastupnici, a i oporbena Marija Selak Raspudić (NZ) se čudi što „doslovno plače što nije bilo fašizma na koncertu, umjesto da čestita sugrađanima što je sve prošlo u najboljem redu“. Pa je li to normalno, upitala je. Možemo, odnosno Gradu Zagrebu, poručila je: „Da niste odgovorni za otkazivanje dočeka rukometaša, ne biste se morali već dva dana opravdavati od toga".

Pavić (HDZ): Nije riječ o udaru države na Grad, nego o gradu koji je pokušao biti država

„Nije riječ o udaru države na Grad, nego o gradu koji je pokušao biti država“, uzvratio je Bakiću HDZ-ov Marko Pavić dodajući kako su „HDZ i premijer jučer pokazali da su zadnja brana normalnosti i zdravog razuma“. Protiv smo svih zabrana, rekao je zastupnik.

Majda Burić (HDZ) pak Bakiću poručuje „uvijek ćemo pjevati i slaviti s hrvatskim narodom, a vi koji bi nam to zabranili možete se samo slikati, želite uvesti cenzuru, fulali ste stoljeće i može vas biti sram“.

I Stipo Mlinarić (DP) spočitava kolegama iz Možemo da se nevješto izvlače iz situacije u koju su se doveli jučer.

„Kako se nemušto vadi ekipa iz Možemo“, kazao je i najavio donošenje „lex Senfa koji bi uredio da ne možete ovako divljati“.

Klasić: Zar se vraćamo u razdoblje prije 30 godina

I Darko Klasić (HSLS) proziva zagrebačku vlast da je „de facto probala zabraniti doček rukometaša, ne zbog sigurnosti, ne zbog reda, nego zbog izvođača“. „Zabraniti doček rukometašima zbog pjevača znači zapravo poručiti – Slobodni ste, ali samo ako mislite kao mi“, rekao je.

„Ako vlast, bilo državna ili lokalna, počne odlučivati tko smije nastupati, a tko ne, sutra će se odlučivati tko smije govoriti ili pisati, zar se vraćamo u razdoblje od prije 30 godina“, upitao je Klasić.

Hrvoje Zekanović (HDS) „možemovce“ proziva da im je retorika ista retorici srpskog predsjednika i srpskih portala koji „vide ustaše gdje god se okrenu“. Kaže i da su od jučer poznate dvije činjenice, „jedna je da je Siniša Hajdaš Dončić mali politički mišić u odnosu na Možemo, a druga da su i jedni i drugi dobili čisti politički šah-mat“.

Iz Možemo uzvraćaju da je to što je jučer učinio premijer modus operandi Aleksandra Vučića, da HDZ nije mogao osvojiti vlast u Zagrebu pa je krenuo u kršenje ustava.

„Što vam je slijedeće, prijetnje, podmetanje bombama, represivni aparat, prijetnje smrću“, upitala je kolege Dušica Radojičić.

"Kako se nazivaju ljudi koji ne poštuju zakon, jesu li to banditi, jesu li kriminalci, kakva je to vlast koja ne poštuje svoje zakone“, upitao se Marin Živković i odgovorio „u najmanju ruku autokratska“. „Sustavno ne poštujete zakone, zato vam je država takva kakva je“, rekao je HDZ-ovim zastupnicima.

„Pozivate se na slobodu, ali nje nema pod ustaškim pokličem, ima samo smrti“, dodala je Ivana Kekin (Možemo) koja HDZ-ovim zastupnicima poručuje da neće nikada dobiti izbore u Zagrebu.

Isto poručuje i Rada Borić koja dodaje kako se jučer pokazalo da je „Andrej Plenković nasilnik koji bi, da može, dokinuo i Ustav“. „Pretpostavljam da će to uskoro tražiti na trumpistički način“, kazala je.