HAK upozorava vozače: Zbog niskih temperatura moguća je poledica

Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC8 u mjestu Bakar vozi se uz privremenu regulaciju prometa, zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 kod mjesta Prijeboj vozi se otežano, jednim trakom, a zbog izvanrednog prijevoza prekinut je promet na ŽC3136 Ilovski Klokočevac-Veliki Zdenci, obilazak je preko Hercegovca.