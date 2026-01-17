HAK upozorava vozače: Zbog niskih temperatura moguća je poledica

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. U unutrašnjosti ponegdje ima i magle. Mogući su i odroni, izvijestili su u subotu iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).
Vozačima iz HAK-a savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.
Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC8 u mjestu Bakar vozi se uz privremenu regulaciju prometa, zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 kod mjesta Prijeboj vozi se otežano, jednim trakom, a zbog izvanrednog prijevoza prekinut je promet na ŽC3136 Ilovski Klokočevac-Veliki Zdenci, obilazak je preko Hercegovca.
Na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik do 10. lipnja zbog radova na rekonstrukciji čvora Split, u smjeru Dubrovnika, vozi se dvosmjerno uz ograničenje brzine 60 kilometar na sat, a promet se vodi kroz čvor Split.
Zatvoren je izlazni krak čvora Split iz smjera Dubrovnika u smjeru Splita. Obilazak je čvor Bisko (izlaz sa autoceste A1)–DC220–ŽC6260–DC1–Dugopolje/Split. U smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 60 kilometara na sat.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
Na graničnom prijelazu Bajakovo/Batrovci teretna vozila na ulaz i izlaz čekaju četiri sata, a na prijelazu Tovarnik/Šid četiri sata čekaju na izlaz.
