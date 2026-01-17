Idući tjedan nas čekaju oblaci, magla i tmurnije vrijeme

Na Jadranu će uglavnom prevladavati sunčano, uz nešto više oblaka prolazno u nedjelju, dok je novo naoblačenje izglednije sredinom idućeg tjedna, osobito u Dalmaciji. Na sjevernom dijelu puhat će jaka bura, a na jugu istočnjak i jugo. Temperatura će se postupno snižavati, ali znatno blaže nego na kopnu. Ipak, zbog jake i mjestimice olujne bure u podvelebitskom primorju dojam hladnoće bit će vrlo izražen.