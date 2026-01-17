Idući tjedan nas čekaju oblaci, magla i tmurnije vrijeme

Tijekom vikenda glavobolje uzrokovane južinom trebale bi popustiti, no postupno nam se vraća hladnije vrijeme. Razlog je jačanje ogranka hladne sibirske anticiklone, iako će najizraženiji minusi ostati istočnije od naših krajeva.
Ujutro i prijepodne bit će osjetno hladnije nego prethodnih dana. U središnjoj Hrvatskoj i Gorskom kotaru zadržavat će se oblaci i magla, uz tmurnije vrijeme u gorju gdje mjestimice može pasti i malo oborine. U ostatku zemlje prevladavat će sunčano. U Slavoniji će umjeren jugoistočni i istočni vjetar pomoći razbijanju lokalne magle. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura.
Poslijepodne će se u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj magla postupno dizati, ali će naoblaka uglavnom ostati, osobito na području Korduna i Banovine. Drugdje tek povremena sunčana razdoblja. Zapuhat će slab do umjeren sjeveroistočni, mjestimice istočni vjetar. Bit će nešto hladnije, uz najviše dnevne temperature oko 3 ili 4 °C.
Jačanje bure
U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano vrijeme, ali uz više vjetra. Puhat će uglavnom umjeren istočni vjetar, koji će dodatno pojačavati osjećaj hladnoće. Temperatura će se kretati između 3 i 5 °C, prenosi RTL.
Dalmaciju očekuje pretežno sunčano vrijeme, dok će promjenjive naoblake biti ponajviše na otvorenom moru i oko udaljenijih otoka, gdje lokalno može pasti malo kiše. Sjevernije će prevladavati bura i vedrina, dok će južnije puhati slab istočnjak i jugo. Temperatura će ostati uglavnom nepromijenjena, između 13 i 15 °C.
Na sjevernom Jadranu bit će pretežno ili djelomice sunčano, no navečer će se naoblaka povećavati, uz jačanje bure. Podno Velebita mogući su i olujni udari. U Gorskom kotaru i dijelu Like oblaci će se zadržavati tijekom cijelog dana, a u višim predjelima može kratkotrajno pasti slab snijeg ili susnježica. Uz obalu malo hladnije, dok će u gorju zahladnjenje biti izraženije.
U unutrašnjosti slijedi djelomice sunčano vrijeme uz postupno jačanje hladnoće već od nedjelje. Pravi zimski uvjeti očekuju se početkom idućeg tjedna, s izraženim jutarnjim minusima i mrazom, dok će se dnevna temperatura teško penjati iznad nule. U nedjelju će se još ponegdje u središnjim i gorskim krajevima zadržavati niski oblaci, a njihovo postupno razilaženje očekuje se od ponedjeljka.
Na Jadranu će uglavnom prevladavati sunčano, uz nešto više oblaka prolazno u nedjelju, dok je novo naoblačenje izglednije sredinom idućeg tjedna, osobito u Dalmaciji. Na sjevernom dijelu puhat će jaka bura, a na jugu istočnjak i jugo. Temperatura će se postupno snižavati, ali znatno blaže nego na kopnu. Ipak, zbog jake i mjestimice olujne bure u podvelebitskom primorju dojam hladnoće bit će vrlo izražen.
