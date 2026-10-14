Narod boljeg premijera ne vidi
HDZ: Borit ćemo se do kraja mandata, a Gospić će biti saniran
Klub HDZ-a naglasio je da neće podržati prijedlog opoziva premijera Andreja Plenkovića i da će se boriti do kraja mandata, uz poruku kako će Gospić biti zakonito saniran, dok je oporba prozvala HDZ zbog učestalog spominjanja Zagreba, poručivši kako su time pokazali koliko im je stalo do Ličana.
"Mi ovo nećemo podržati. Borit ćemo se otvoreno do kraja ovog mandata i jasno je što ćemo odraditi za naše građane. Gospić će biti saniran, zakonito, onako kako treba, u skladu s onim što smo obećali i u skladu s planom sanacije", rekao je zastupnik Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a tijekom rasprave o opozivu kasno u utorak navečer.
Borić: Narod boljeg premijera ne vidi
Borić je također ocijenio kako se današnja rasprava pretvorila u slobodnu temu, gdje su svi govorili što im je palo na pamet, uz uvrede i bez biranja riječi, te dodao kako Hrvatska zaslužuje više od te buke.
"Što god govorili ili pričali o Andreju Plenkoviću, mislim da narod boljeg premijera od njega ne vidi", poručio je.
Borić je optužio oporbu da bez dokaza podmeće motive i stvara sumnje o pogodovanju i zaradi na otpadu, umjesto da ponudi konkretna rješenja.
Pri tome je prozvao zagrebačku vlast zbog neispunjenih obećanja o zatvaranju Jakuševca, ističući dvostruke kriterije oporbe u raspravi o Gospiću, a u tom kontekstu osvrnuo se i na PFAS spojeve, ističući kako se ignorira da i u Zagrebu postoje ilegalna odlagališta.
"Jesu li ti megafoni, ta vaša moralna superiornost, tolerancija o kojoj stalno pričate, riješili probleme koje ste obećali građanima - promet, otpad, komunalni problemi i sve ostalo? Ništa. Ali znamo tko je kriv - Vlada", rekao je Borić.
On je također uputio kritiku oporbi zbog prebacivanja odgovornosti za ilegalna odlagališta na Vladu.
Sandra Benčić (Možemo!) na to je odgovorila kako je HDZ danas toliko puta spomenuo Zagreb da je jedino što su Ličani mogli vidjeti koliko je HDZ-u malo stalo do njih, koji su mu dali toliko političke potpore, a koliko do Zagreba gdje je ta potpora, kako je rekla, "doslovno u tragovima".
Kukavica: DP daje punu potporu tijelima kaznenog progona i resornom ministarstvu
Dalija Orešković (DO i SIP) optužila je premijera da iznosi neistine tvrdeći kako u slučaju ekocida u Lici nema osumnjičenih povezanih s HDZ-om, ocijenivši kako su "skoro svi na ovaj ili onaj način povezani s HDZ-om".
Između ostalog, poručila je da HDZ ne bi trebao samo izgubiti vlast, već i nestati s političke scene jer je Plenković u svojoj dugogodišnjoj vladavini pokazao da se HDZ "ne može reformirati i da će HDZ uvijek biti isti".
Ivica Kukavica (Klub zastupnika Domovinskog pokreta) složio se da su problemi s otpadom prisutni diljem Hrvatske, kao i to da se može reći da smo kao društvo zakazali jer nemamo energane, spalionice i regionalne centre za gospodarenje otpadom.
Poručio je i kako DP daje punu potporu tijelima kaznenog progona i resornom ministarstvu da odrade svoje zadaće, a uz to je kritizirao oporbene tvrdnje o zatrovanosti cijele Like, upozorivši na moguće posljedice takvih izjava.
Također je pohvalio plan sanacije Gospića koji je predstavila ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ocijenivši da nije ponuđena bolja alternativa.
Između ostalog, Kukavica je odbacio kritike na račun Domovinskog pokreta zbog sudjelovanja u Vladi, istaknuvši kako su to učinili s razlogom, odnosno da upravljaju određenim procesima, a što nisu mogli iz oporbe.
S druge strane, Urša Raukar-Gamulin (Možemo!) poručila mu je kako se iz podrške od dva posto najbolje vidi što je DP učinio "prodajom HDZ-u za par foteljica".
Zmajlović: Gospić posljedica načina upravljanja državom; Benčić: Premijer je lagao i mora otići
SDP-ov Mihael Zmajlović ocijenio je da slučaj Gospić nije izoliran incident, nego posljedica načina upravljanja državom, upozorivši i na probleme u zdravstvu i socijalnom sustavu, na siromaštvo umirovljenika, nedostupnost priuštivog stanovanja te slom povjerenja u institucije.
"Plenković je postao arhitekt sustava u kojem institucije ne služe narodu. Nećemo šutke gledati kako se gazi dostojanstvo ove zemlje, zbog čega ćemo pozivati na opoziv koliko god bude trebalo", naglasio je.
Benčić je kazala kako godinama upozoravaju na urušavanje svakog dijela sustava s ciljem podvrgavanja vlasti jedne osobe.
Ocijenila je da je premijer politički odgovoran za Gospić, ali i sve druge lokacije ilegalnih odlagališta. "Pa čak i da je istina da nije znao, trebao je znati, njegova je odgovornost da to zna", rekla je.
A znao je za Gospić, dodala je, minimalno od 2024. godine jer su, kazala je, institucije znale. A mogao je znati i prije, već od 2023. kada je krenula kriminalistička istraga, ustvrdila je.
"Sve te godine uključenosti institucija nitko nije naložio Carini inspekciju kamiona koji ulaze u Hrvatsku, uključujući (ministra hrvatskih branitelja) Tomu Medveda koji predsjeda koordinacijom svih tih institucija unutar sustava Domovinske sigurnosti", poručila je.
Premijer je lagao i mora otići jer mu više nitko ne vjeruje, naglasila je.
HDZ-ovi zastupnici pitali su zastupnike Možemo! gdje je njihova odgovornost u Zagrebu nakon niza afera.
Ante Sanader (HDZ) istaknuo je da su, prema takvoj logici, i Benčić i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević znali sve o Kosti Kostanjeviću, bivšem direktoru ustanove Upravljanje sportskim objektima, i kriminalu koji je počinio.
"Zagreb vam smrdi na kilometre, guši se u smeću, u svakodnevnim gužvama, Zagreb ste pokrali za ovo malo što ste na vlasti, gdje je vaša odgovornost", upitala je HDZ-ova Nikolina Baradić.
Benčić je odgovorila da Kostanjević nije član njihove stranke.
"Vama je normalno da premijer koji vidi da mu je u pet godina ušlo 4,6 milijuna tona otpada ne postavlja pitanje gdje je taj otpad završio", dodala je.
Troskot: Zarazili su najveći bazen pitke vode u Europi
Anka Mrak Taritaš (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) ocijenila je da se pod Plenkovićevom vlašću dogodio jedan od najtežih kriminala od hrvatske neovisnosti te naglasila da je politička odgovornost za postavljanje sustava jedino na Plenkoviću.
Mostov Zvonimir Troskot optužio je vladajuće da su "zarazili najveći bazen pitke vode u Europi" i zakonski omogućili 'iskipavanje' otrova te ih upitao - kada kažu da će sanirati Gospić - kako planiraju sanirati teške metale, cijanide, maziva ulja i mikroplastiku koji su, prema njegovim riječima, dospjeli u podzemne vode i bunare.
Zatražio je od Vlade da objasni zašto se otpad koji završava u Istri i Našicama smatra neopasnim, poručivši da ga ne bi tvrtke koje istražuje USKOK prevozile tisuće i tisuće kilometara da je to tako.
"Da su te kompanije htjele to spaljivati, one bi to spaljivale. Radite narod budalama. Sve je opasan otpad u Lici jer su to pokazali izvještaji USKOK-a. Vaš član Predsjedništva, župan (Ernest) Petry 2025. vas je obavijestio o otpadu, talijanske obavještajne službe i policija, kao i Europol su upozorile, vi niste reagirali", kazao je.
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