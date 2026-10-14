HDZ: Borit ćemo se do kraja mandata, a Gospić će biti saniran

"Da su te kompanije htjele to spaljivati, one bi to spaljivale. Radite narod budalama. Sve je opasan otpad u Lici jer su to pokazali izvještaji USKOK-a. Vaš član Predsjedništva, župan (Ernest) Petry 2025. vas je obavijestio o otpadu, talijanske obavještajne službe i policija, kao i Europol su upozorile, vi niste reagirali", kazao je.