HDZ: Čekamo da Hajdaš Dončić povuče odgojno-obrazovne mjere i da se odljuti

Na pitanje novinara što će biti ako se zastupnici te dvije oporbene stranke ne predomisle, s obzirom na to da bez njih nema dovoljno glasova u Saboru za izbor ustavnih sudaca i dvotrećinsku podršku, Malenica poručuje da će se "sjesti ponovno za stol i nastaviti razgovore ako će se oni ponašati u skladu s onim što su do sada govorili da žele izabrati suce Ustavnog suda".