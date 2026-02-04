pregovori zamrznuti
HDZ: Čekamo da Hajdaš Dončić povuče odgojno-obrazovne mjere i da se odljuti
Prekid pregovora SDP-a i Možemo! o izboru ustavnih sudaca u srijedu su iz HDZ-a ocijenili "odgojno-obrazovnim mjerama" i poručili kako čekaju da se predsjednik SDP-a "odljuti" i povuče ih jer su oni spremni za daljnje razgovore, no iz ove dvije stranke odgovaraju da se pregovori ne nastavljaju.
"Čekamo da predsjednik SDP-a povuče odgojno-obrazovne mjere i da se odljuti, procjenjujemo da će mu trebati nekoliko dana. Mi smo spremni za razgovore i očekujemo za sljedeći tjedan nastavak razgovora jer nam je u cilju da imamo Ustavni sud u punom sastavu", poručio je HDZ-ov Ivan Malenica u Saboru nakon što su SDP i Možemo! zbog situacije oko dočeka rukometaša, a koju ocjenjuju HDZ-ovim kršenjem Ustava, najavili prekid pregovora o izboru preostala tri ustavna suca.
Na pitanje novinara što će biti ako se zastupnici te dvije oporbene stranke ne predomisle, s obzirom na to da bez njih nema dovoljno glasova u Saboru za izbor ustavnih sudaca i dvotrećinsku podršku, Malenica poručuje da će se "sjesti ponovno za stol i nastaviti razgovore ako će se oni ponašati u skladu s onim što su do sada govorili da žele izabrati suce Ustavnog suda".
Potpredsjednik Vlade Branko Bačić ranije je kazao kako će u slučaju da SDP i Možemo! ostanu pri svome, "odgovornost biti na onim zastupnicima koji nisu pristupili dogovoru i odabiru ustavnih sudaca", odnosno na ostalim zastupnicima oporbe. No, Malenica, upitan misle li u pregovore uključiti ostatak oporbe, odgovara da "za sada ne".
"Imamo određene informacije da će se SDP nakon određenog vremena vratiti, sve zavisi o raspoloženju (Siniše) Hajdaša Dončića", rekao je.
SDP: Pregovori se ne nastavljaju, Možemo!: Nećemo se sigurno predomisliti
Iz SDP-a i Možemo! poručuju kako ostaju pri stavu da se pregovori ne nastavljaju. "U ovom se trenutku sigurno neće nastaviti jer smatramo da nema smisla pregovarati s nekim tko svakim svojim postupkom na dnevnoj bazi ruši Ustav RH. Ruši ga na izboru predsjednika Vrhovnog suda, gdje izmišlja neka svoja pravila, na imaginarnim vlastitim kvotama oko Ustavnog suda, na vanjsko-sigurnosnoj politici, gdje su derogirali ulogu predsjednika Republike, i, u konačnici, s ustavnim pravima lokalne samouprave", ustvrdio je SDP-ov Mišel Jakšić.
Što se tiče mogućnosti okretanja HDZ-a ostatku oporbe, Jakšić odgovara: "Sretno im bilo".
Zastupnica Možemo! Urša Raukar, također, poručuje kako se oni "sigurno neće predomisliti".
"Spajaju izbor ustavnih sudaca s predsjednikom ili predsjednicom Vrhovnog suda, a podsjetila bih da se sve to događa nakon što je Malenica prije godinu i pol dana rekao da HDZ želi većinu u Ustavnom sudu. Mi na to ne pristajemo, ne pristajemo na pakete, na trgovinu i rušenje institucija od strane HDZ-a", kazala je.
Na pitanje pristaju li onda da Ustavni sud do kraja mandata ove Vlade djeluje u krnjem sastavu od 10 sudaca, Raukar je poručila kako traže da se što prije izabere čelnik Vrhovnog suda, ali uz odvojeno usuglašavanje oko ustavnih sudaca.
Most i nezavisna Selak Raspudić: Sramota
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje kako bi se oni u proces izbora ustavnih sudaca uključili jedino ako bi HDZ pristao na njihove uvjete da se suci biraju na jedan dulji mandat bez mogućnosti reizbora te da nemaju poveznicu s političkim strankama, no, svjestan je, kaže, da ih bez ruku lijeve opozicije Sabor ne može ni imenovati.
"Treba biti realan, ne postoji dvotrećinska većina za imenovanje ustavnih sudaca bez lijeve opozicije, stoga ne znam što bi značilo naše uključivanje u te pregovore", rekao je.
Naglasio je kako zbog ove situacije pati pravosuđe, s obzirom na to da još uvijek nije izabrana ni čelna osoba Vrhovnog suda, a kandidati su saslušani, što je ocijenio, "sramotnim".
Nezavisna Marija Selak Raspudić stava je kako je ovo sjajan primjer na koji način se zloupotrebljavaju mehanizmi pravne države.
"Vidimo da se ustavni suci uopće ne biraju niti njihov izbor služi da bismo imali uređeniju pravnu državu, nego se isključivo koriste kao sredstvo ucjene između dvije političke snage, HDZ-a i SDP-a ujedinjenog s Možemo! I to je velika sramota. Umjesto da nam ustavni suci služe kako bi na neki način kontrolirali i sam Hrvatski sabor, oni su ovdje isključivo moneta za međusobno ucjenjivanje. I ovime je Siniša Hajdaš Dončić to razotkrio", kazala je.
Predsjednik Kluba DP-a i član vladajuće koalicije Ivica Kukavica ističe kako nije dobro što Ustavni sud nije kompletiran i što Vrhovni sud još uvijek nema predsjednika ili predsjednicu. "Predsjednik Republike, a time i SDP, imaju odgovornost, kao i premijer i veoma je bitno da postignu konsenzus i da se dogovore. Pa zašto smo se mi borili? Da imamo jasne, sigurne institucije koje će raditi svoj dio posla", rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare