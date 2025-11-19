HDZ odbija kritike, oporba poručuje: "Zakone treba povući!"

"Provedba ovih zakona nerealna je i štetna. Nije niti jednog od njih moguće ni unaprijediti niti popraviti. Treba pristupiti izradi novog zakona, a sve zakone koje ste nam stavili 'na stol' da o njima govorimo objedinjeno jer se bojite naših riječi - treba povući iz procedure", rekla je SDP-ova Mirela Ahmetović. Ona je time obrazložila zahtjev za stankom prije rasprave o tri nova zakona koja se tiču prostornog uređenja, gradnje i energetske učinkovitosti u zgradarstvu.