Zakon o prostornom uređenju
HDZ odbija kritike, oporba poručuje: "Zakone treba povući!"
Saborska oporba je pozvala da se iz procedure povuku predložena tri nova zakona koja se tiču prostornog uređenja, gradnje i energetske učinkovitosti u zgradarstvu, poručivši da se zakonom o prostornom uređenju zadire u ustavna prava jedinica lokalne samouprave, a što vladajući opovrgavaju.
"Provedba ovih zakona nerealna je i štetna. Nije niti jednog od njih moguće ni unaprijediti niti popraviti. Treba pristupiti izradi novog zakona, a sve zakone koje ste nam stavili 'na stol' da o njima govorimo objedinjeno jer se bojite naših riječi - treba povući iz procedure", rekla je SDP-ova Mirela Ahmetović. Ona je time obrazložila zahtjev za stankom prije rasprave o tri nova zakona koja se tiču prostornog uređenja, gradnje i energetske učinkovitosti u zgradarstvu.
Smatra da se tim zakonima krši Ustav i europska Povelja o lokalnoj samoupravi koji govore o isključivom pravu lokalne samouprave da planiraju svoj prostor. Uz to, upozorila je, otimaju se zemljišta građana i polja za privatne interese moćnika te se devastira prostor.
Ahmetović drži i da su predložene zakonske odredbe nedorečene, manjkave, kontradiktorne i neprovedive.
Ante Kujundžić (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) smatra da predloženi paket zakona nije ništa drugo nego jedan oblik "cementiranja svih problema u jedan armirano betonski sklop". Smatra i da je taj paket zakona oblik improvizacije koja je opasna, za državu, građane i struku.
"Mi smo umjesto jasnih pojmova dobili nekakav oblik kaotičnih dokumenata koji će proizvesti još veći nered od onog kojeg danas u Hrvatskoj imamo", upozorio je.
I Dalibor Paus (Klub IDS-a) smatra da predloženi zakon o prostornom uređenju bitno zadire u ustavna prava jedinica lokalne samouprave jer "država obavlja poslove za koje je Ustavom određeno da ih obavlja jedinica lokalne samouprave".
"Predloženi zakoni predstavljaju osnovu za devastaciju prostora i za devastaciju struke. Predloženi zakoni predstavljaju protuustavnu intervenciju u isključivu lokalne samouprave da uređenje prostora i urbanizam sama određuje", rekla je Sandra Benčić (Klub Možemo). Smatra i da se izmjenama zakona pogoduje isključivo krupnom kapitalu, a oduzima svim građanima i budućim generacijama.
Klarić (HDZ): Nema privatnih investitora i mutnog novca
HDZ-ov Tomislav Klarić rekao je da se iz redova oporbe nije čulo ništa osim optužbi. Što se tiče Zakona o prostornom uređenju i priuštivom stanovanju, "sukno i škare" su u jedinici lokalne samouprave te nije istina da se one izvlašćuju po tom pitanju, naglasio je.
Istaknuo je da se tu moraju zadovoljiti tri kriterija - da to bude u prostornom planu, mora biti u planu priuštivog stanovanja kojeg izrađuju jedinice lokalne samouprave te "nema privatnih investitora i nema mutnog novca". Pojasnio je da investitori za priuštivo stanovanje mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave, gradovi ili RH putem svojih tvrtki.
Osvrćući se na kritike vezane uz razvlaštenja lokalne samouprave, podsjetio je da je upravo 2013., kada je na vlasti bio SDP, Zakonom o prostornom uređenju koji je sada na snazi, država preuzela mogućnost da u pojedinim slučajevima može razvlastiti jedinice lokalne samouprave.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare