Arhitekti protiv Zakona o prostornom uređenju: "Mogao bi imati ozbiljne štete za Hrvatsku"

Ističu i da je nerealno u roku roku od pet godina ponovno donijeti više od 3.500 prostornih planova u Republici Hrvatskoj što će dovesti do pravnog vakuuma i prostornog kaosa jer se prema Zakonu ostaje bez važećih prostornih planova. Uz to, navodi se u obraćanju, dokida se i obezvrjeđuje urbanističko planiranje, a time i hrvatska urbanistička tradicija koja je desetljećima osiguravala planiranje prostora za škole, vrtiće, parkove, ulice i ostale javne sadržaje.