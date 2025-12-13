HDZ odgovorio: "Vulgarno potkapacitirani Hajdaš nastoji polarizirati društvo"

Nakon istupa predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića na sjednici Glavnog odbora stranke, uslijedila je oštra reakcija iz HDZ-a, koji optužuje SDP-ova čelnika za svjesno polariziranje društva i povratak ideoloških podjela iz prošlosti.
U HDZ-u poručuju kako Hajdaš Dončić ili ne vidi stvarnost ili svjesno iznosi neistine“, odbacujući njegove tvrdnje o smjeru kojim Hrvatska danas ide. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.
Je li Hajdaš slijep kraj zdravih očiju ili besramni lažljivac? Najvjerojatnije oboje. Pa nisu Andrej Plenković i HDZ-ovci marširali pod parolom “Balkanska federacija bez država i nacija” ili transparentima o “zajedničkom jugoslavenskom jeziku”, nego upravo Hajdaševi SDP-ovci!
Izgubljen u vremenu i prostoru, vulgarno potkapacitirani Hajdaš nastoji polarizirati društvo vraćajući Hrvatsku u ‘45. i na Balkan - iz kojih smo se izvukli pobjedom u pravednome Domovinskom ratu.
Nastavljamo predano raditi posao za koji smo već 3x zaredom dobili povjerenje hrvatskog naroda - razvijati zemlju & povećavati plaće i zaposlenost. Nastavljamo biti jedina brana normalne Hrvatske pred upravo takvima kao što je Hajdaš!"
Reakcija dolazi nakon govora Hajdaša Dončića u kojem je oštro kritizirao premijera Andreja Plenkovića i aktualnu vlast. Pred članovima Glavnog odbora SDP-a ustvrdio je da „Hrvatska danas nosi kaput s dva lica – jedno europsko i jedno balkansko“.
„Hrvatska danas nosi kaput s dva lica, jedno je europsko koje govori o suživotu, pravu na glazbeni, kulturni ili sportski izražaj, i koje priča o demokraciji, a drugi je balkanski koji se hrani motivima iz prošlosti koji govore 'gdje si bio koje godine'. I naš premijer voli taj kaput. Umjesto da mladoj Hrvatskoj govori jasne poruke protiv radikalizma, on pleše tango s balkanskim mirisom”, poručio je SDP-ovcima Hajdaš Dončić u uvodnom govoru na sjednici Glavnog odbora stranke.
Od zadnje sjednice Glavnog odbora u rujnu dogodilo se puno stvari u Hrvatskoj za koje, kazao je šef SDP-a, "nisam mislio da će se dogoditi."
