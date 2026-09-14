UKLONIT ĆE SVE ZA 3 MJESECA?
HDZ-ov župan: S područja bivšeg Mundusa odvezeno gotovo 40 posto otpada
Varaždinski župan Anđelko Stričak (HDZ) izjavio je u ponedjeljak da je s područja bivše tvornice Mundus u Varaždinu odvezeno gotovo 40 posto otpada te očekuje da bi sav otpad mogao biti uklonjen u iduća dva do tri mjeseca.
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„Sanacija dobro napreduje, mislim da je već blizu 40 posto svega odvezeno”, rekao je Stričak novinarima uoči zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.
Očekuje da bi se za dva do tri mjeseca moglo potvrditi da je sav otpad s područja Mundusa uklonjen, nakon čega će se, dodao je, utvrditi treba li dodatno sanirati tlo ili poduzeti mjere povezane s vodom, zrakom i okolišem.
Stričak je odbacio prozivke da Varaždinska županija nije pravodobno reagirala i da je mogla poduzeti dodatne mjere nakon ranijih postupanja inspekcije.
„Po dokumentima koje sam dobio na uvid nije, jer Županija nema mogućnosti odrađivati posao Državnog inspektorata”, odgovorio je na pitanje je li Županija mogla učiniti više.
"Županija je obavijestila Državni inspektorat..."
Podsjetio je da je vlasnik zemljišta još 2015. sklopio ugovor s tvrtkom Tipos Resurs o korištenju lokacije za gospodarenje otpadom.
Prema Stričakovim riječima, vlasnik zemljišta njega je 2024. upozorio da se na toj lokaciji odlaže različiti otpad, nakon čega ga je povezao s nadležnim županijskim pročelnikom.
Županija je potom, kaže Stričak, obavijestila Državni inspektorat i zatražila očitovanje o stanju na lokaciji.
„Kad smo dobili očitovanje Državnog inspektorata da oni to nadziru, smatram da je tu uloga Županije završena”, rekao je.
Na lokaciji bivše tvornice Mundus Florijan Bobić riječ je o oko 1382 tone otpada koji je, prema dosad dostupnim podacima, nepropisno skladištila i zakapala tvrtka Tipos Resurs, a slučaj istražuje USKOK.
Stričak je prošlog tjedna, nakon objave nalaza o sastavu otpada, rekao da je zabrinut zbog mogućeg onečišćenja te izrazio očekivanje da će institucije utvrditi odgovornost i nastaviti pratiti kvalitetu vode, tla i zraka.
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