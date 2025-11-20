o stranci Možemo
HDZ-ovac Šimrak napao Možemo zbog korupcije, Miloš: "Dajte se malo stavite na mjesto"
Zastupnik HDZ-a Maksimilijan Šimrak prozvao je zagrebačku vlast da ideološkim temama skreće pozornost s korupcijskih afera, među kojima je posljednja uhićenje ravnatelja Klinike u Jankomiru, a iz Možemo su odgovorili da su građani na izborima rekli što misle o upravljanju Zagrebom.
"Danas je postalo u potpunosti jasno zašto Možemo konstantno gura ideološke teme, od promjene imena ulica do zabrane koncerta i plašenja ljudi s ustašizacijom i radikalizacijom društva. Zato da bi skrenuli pozornost sa svoje nesposobnosti i korupcijskih afera koje potresaju gradsku upravu", rekao je Šimrak u slobodnom govoru u Hrvatskom saboru.
HDZ-ov zastupnik osvrnuo se na jutrošnju akciju Uskoka u kojoj je uhićen ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru Vladimir Grošić.
"Vrlo je zanimljivo da je njegova smjena došla baš prije samoga uhićenja. Očigledno je da se radi o organiziranoj mreži Tomislava Tomaševića i stranke Možemo koja ima informacije, a one koji ugrožavaju njihov modus operandi degradiraju i prijete im", naglasio je.
Umjesto da radi na realizaciji projekata, zagrebačka gradska vlast niže afere, ustvrdio je Šimrak. Na popisu afera su, dodao je, Hipodrom i Kostanjević, Kekin i vila s bazenom, Dom zdravlja i subvencijska prevara te dijeljenje gradskog novca ljevičarskim aktivistima.
"Maske su pale, pokazalo se da su oni koji su dežurni moralisti i kritičari itekako opterećeni kriminalom u svoj redovima'', rekao je Šimrak.
Miloš (Možemo): Građani su na lokalnim izborima rekli što misle
Zastupnica Možemo Jelena Miloš prijavila je povredu poslovnika kako bi odgovorila da su građani na lokalnim izborima rekli što misle o upravljanju Zagrebom.
"A što se tiče afera koje izmišljate, niti ste DORH niti ste sud, dajte se malo stavite na mjesto", kazala je.
U slobodnom govoru Miloš je istaknula problem prekomjernog broja agregatora i agencija za privremeno zapošljavanje koje je prozvala zbog izrabljivanja stranih radnika.
"Unatoč nekim poboljšanjima najavljenima u izmjenama Zakona o strancima, problem je taj što se agregatorima i agencijama za privremeno zapošljavanje i dalje dozvoljava da budu poslodavci i traže dozvole za strane radnike. Međutim, ni jedni ni drugi nisu poslodavci jer ne određuju uvjete rada", naglasila je.
Hrvatska je tako postala poželjno mjesto za biznis model "male plaće za velike profite", poručila je Miloš.
Kujundžić (Most) upozorio na seksualne sadržaje kojima mladi putem interneta mogu lako pristupiti
Mostov zastupnik Ante Kujundžić upozorio je na opasnosti određenih internetskih sadržaja kojima mladi ljudi mogu vrlo lako pristupiti, kao što su seksualni sadržaji i kockanje.
"Obveza današnje generacije jest da napravimo sve kako bismo postrožili uvjete autentifikacije maloljetnih osoba prilikom pristupa određenim internetskim servisima. Izloženost sadržajima ovakvog tipa bez kontrole imat će pogubne rezultate'', kazao je Kujundžić.
Zastupnik kluba Centra i Nezavisne platforme Sjever dotaknuo se nedavnog prijedloga o uspostavi "chat control" mehanizma te prozvao Vladu zbog licemjerja.
"U Bruxelles šalje predstavnika koji kaže da želimo razbiti enkripciju i pojačati nadzor, a s druge srane u javnosti govori da će zaštiti naše poruke. Dakle, radi jedno, a govori dugo", rekao je Barbir.
Zastupnik Igor Peternel najavio je novi okrugli stol u Hrvatskom saboru, u organizaciji kluba Domino i Hrvatski suverenisti na kojem će se razgovarati o tome postoje li u Hrvatskoj nedodirljive teme.
"Okrugli stol smo prijavili jučer. Inače, za dvadesetak minuta dođe odgovor iz tajništva, međutim do danas nismo dobili potvrdu. Ima li tu, osim tehničkih, i nekih političkih konotacija zbog kojih još nismo dobili odgovor'', pitao je Peternel.
