Što bi promijenila "chat control" uredba? Voditelj Službe kibernetičke sigurnosti pojasnio detalje

Govoreći o spornom prijedlogu uredbe koja je nedavno "pala", a za koju Božinović smatra da bi povećala učinkovitost policije u zaštiti djece od seksualnih predatora, kibernetički stručnjak kaže slijedeće:



"Od 2022. traju intenzivne rasprave u Vijeću Europske unije i pokušava se premostiti privremena uredba sa stalnim rješenjem. Ono bi omogućavalo da isključivo i samo da oni pružatelji usluga na čijim se aplikacijama intenzivno dijele sadržaji iskorištavanja djece, a koji su kategorizirani kao visokorizični, i to samo uz nalog suda bili u obvezi detektirati sadržaj seksualnog iskorištavanja djece na svojim aplikacijama.