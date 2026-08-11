HDZ prozvao Bulja zbog izjave o "smradu": "Najprije pogledajte grad kojim upravljate"

"Smrdi s Mojanke, koju ste svojim neradom pretvorili u ekološku bombu od koje obolijevaju mještani Turjaka i Brnaza, a na kojoj je i danas izbio požar. Nesnosan smrad širi se iz Ćosinog potoka, kojim kroz centar Sinja teku fekalije, kao i iz Prvog lateralnog kanala.