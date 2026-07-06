Splitsko-dalmatinski župan napao Miru Bulja: Skreće pozornost s nesposobnosti i neznanja

Po Bobanovim riječima, Bulj je propuštao donositi odluke na vrijeme, a sada se našao pred zidom kako bi to objasnio narodu. Istaknuo je i kako je Bulj godinama gradio politički imidž na obećanjima da neće povećavati komunalna davanja i da će sve probleme riješiti bez donošenja teških, ali odgovornih odluka. Svjesno je prolongirao odluku, a danas, kada su posljedice takve promašene politike došle na naplatu, umjesto da građanima objasni kako će riješiti nastalu situaciju, traži od države da ukine uredbu koja vrijedi jednako za sve gradove i općine, rekao je Boban.