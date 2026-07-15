Bulj pokušao istresti smeće pred splitsku Županiju, spriječila ga policija

U priopćenju koje je kasnije dostavio novinarima naveo je kako je donio službenu odluku kojom se privremeno stavlja van snage odluka o upravljanju odlagalištem te određuje da se otpad prikupljen isključivo s područja grada Sinja odlaže na odlagalište Mojanka do okončanja žalbenog postupka i donošenja konačnog rješenja nadležnog ministarstva. Obrazlaže i kako je odluka donesena u svrhu zaštite javnog zdravlja, okoliša i normalnog funkcioniranja grada nakon zatvaranja odlagališta od strane Državnog inspektorata.