HDZ prozvao Možemo: Jeftini populizam kojim se želi unijeti raskol među braniteljima
Saborski zastupnici HDZ-a poručili su u petak da stranka Možemo! svojim zakonskim prijedlozima o mirovinama hrvatskih branitelja, koje ocjenjuju parcijalnim i diskriminirajućima, samo unosi razdor među braniteljsku populaciju, za razliku od sveobuhvatne skrbi Vlade.
„Prijedlog Možemo! o braniteljskim mirovinama je parcijalan i radi diskriminaciju među hrvatskim braniteljima. Neselektivno su napravili formu u kojoj su neistine i ponovno su počeli raditi kaos među hrvatskim braniteljima. Iznose brojku od 68 tisuća, a zaboravili su 72 tisuće hrvatskih branitelja koji su u radnom odnosu i koji su prisutni u Zakonu o hrvatskim braniteljima”, uzvratio je Ante Deur (HDZ) na konferenciji za novinare na prijedlog Možemo! o mirovinama za djelatne vojne osobe, policijske službenike i ovlaštene službene osobe u statusu branitelja.
Vlada Andreja Plenkovića i Ministarstvo hrvatskih branitelja sve ove godine jasno i nedvosmisleno u svim zakonima, osobito u Zakonu od 2019. godine, pokazuje da i Ministarstvo branitelja i HZMO rade na kvalitetnoj analizi u svim okolnostima u kojima smo danas, poručio je.
"Ekipa iz Možemo! to ne radi slučajno"
Ekipa iz Možemo! to ne radi slučajno i jasno je da je to jeftini populizam kojim se želi unijeti raskol među hrvatskim braniteljima. Ova Vlada i Ministarstvo hrvatskih branitelja uistinu sve analiziraju i sve skupine unutar zakona su kvalitetno obuhvaćene kako ni u jednom trenutku ne bi bilo diskriminacije nego da bude cjelovito i pravedno rješenje za sve hrvatske branitelje, ocijenio je Deur.
Njegov stranački kolega Ante Babić poručio je da izreka 'nije važno što se govori nego tko govori' u ovom slučaju dolazi do izražaja u punom smislu. „Stranka koja je godinama gradila svoj politički put na marginalizaciji vrijednosti Domovinskog rata sada odjednom kroz politički folklor pokazuje lažnu brigu za materijalni status braniteljske populacije. Za razliku od njih, ova Vlada sustavno i odgovorno deset godina radi na jačanju mirovinskog sustava, svjesna da je riječ o pitanju koje je izravno određuje sigurnost i dostojanstvo naših umirovljenika, a posebnu pozornost daje hrvatskim braniteljima”, ustvrdio je.
Ova je Vlada, podsjeća, ukinula ranija smanjenja, prvo ono iz 2010., a potom i ono iz 2014., a opći rast mirovina u zadnjih deset godina je 96 posto, a od toga najnižih mirovina preko 119 posto. Financijski plan ove Vlade za sve mirovine od 2023. godine kontinuirano raste, od sedam milijardi eura u 2023., osam u 2024., devet u 2025. godini, a ove godine čak deset milijardi eura, kazao je.
Ministarstvo hrvatskih branitelja, poručuje, skrbi za više od 400 tisuća branitelja i 15 tisuća obitelji stradalnika iz Domovinskog rata, a treba spomenuti i devet paketa pomoći koje je Vlada u zadnjih nekoliko kriznih godina donijela za zaštitu od rasta cijena. „Obuhvaćeni su i hrvatski branitelji, čak njih više od 80 tisuća korisnika mirovine na koje je potrošeno ukupno oko 65 milijuna eura i 19 tisuća socijalno najranjivijih hrvatskih branitelja na koje je išlo 13,4 milijuna eura. Ne možemo se voditi parcijalnim odredbama nego sveobuhvatnom skrbi, za razliku od Možemo! koji predlaže isključivo parcijalna rješenja”, zaključio je Babić.
Miletić: Možemo traži temu o kojoj bi progovorili suvislo
Mostov Marin Miletić pak novinarima je izjavio da Možemo! grozničavo godinama traži jednu donekle suvislu temu kojom bi mogli ''zagrebati među normalnu populaciju i pokazati da su oni stranka koja se ne bavi samo wokerskom rodnom ideologijom i plaćanjem desetak milijuna eura godišnje svojim udrugama, zbog čega USKOK sada provodi izvide nad Gradom Zagrebom.
Oni, napominje, imaju nekoliko udruga na istoj kućnoj adresi u jednoj zgradi, a te udruge dobivaju milijune eura. Zato su sa svojim PR stručnjacima tražili o kojoj temi bi mogli progovoriti da donekle suvislo i razborito zvuče, i to je ova tema, ustvrdio je.
„Mi u Mostu držimo da su hrvatski branitelji koji su branili državu i bili ratnici, a nakon što je rat završio krenuli su baviti se svojim biznisom i poslom, nastavili tako privređivati u Republici Hrvatskoj i pridonositi proračunu, zaslužili da imaju adekvatne i pristojne mirovine”, kazao je Miletić.
