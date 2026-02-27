HDZ prozvao Možemo: Jeftini populizam kojim se želi unijeti raskol među braniteljima

Njegov stranački kolega Ante Babić poručio je da izreka 'nije važno što se govori nego tko govori' u ovom slučaju dolazi do izražaja u punom smislu. „Stranka koja je godinama gradila svoj politički put na marginalizaciji vrijednosti Domovinskog rata sada odjednom kroz politički folklor pokazuje lažnu brigu za materijalni status braniteljske populacije. Za razliku od njih, ova Vlada sustavno i odgovorno deset godina radi na jačanju mirovinskog sustava, svjesna da je riječ o pitanju koje je izravno određuje sigurnost i dostojanstvo naših umirovljenika, a posebnu pozornost daje hrvatskim braniteljima”, ustvrdio je.