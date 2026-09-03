HDZ žestoko prozvao Tomaševića: Odgovoran si, Tomaševiću. Odgovoran

"Umjesto odgovora koji bi umirili Zagrepčane, poslao je nekoliko poruka koje ih mogu samo dodatno zabrinuti. Pitao je po kojoj bi osnovi on trebao biti odgovoran za gudronske jame Savice, jer je gradonačelnik tek pet godina. Time je zapravo poručio da nema namjeru rješavati probleme koji su nastali prije njegova mandata, nego valjda samo one koje je proizvela njegova gradska uprava", ocjenjuje Matijević.