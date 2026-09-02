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Tomašević: HDZ "Gudronskim jamama" pokušava skrenuti pozornost s prosvjeda u Gospiću
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio je da zagrebački HDZ dva dana piše priopćenja "Gudronske jame" pokušavajući na svaki mogući način "zaspinat" raspravu o toj temi kako bi skrenuli pozornost s prosvjeda zbog opasnog otpada u Gospiću, poručivši i da je za sanaciju nadležna država.
Tomašević je poručio da je zagrebački HDZ išao dva dana za redom s priopćenjima "Gudronske jame", samo zato da se o tome priča i samo s time pokušavaju "spinat" s prave teme.
"A prava tema je: Zašto je u Hrvatskoj dozvoljeno uvoženje opasnog otpada iz drugih europskih zemalja koji se ne može legalno nigdje u Hrvatskoj niti obraditi niti odložiti. I to je ključno pitanje a sve ovo drugo su spinovi", istaknuo je Tomašević, komentirajući na upit novinarke dva priopćenja "Gudronske jame" zagrebačkog HDZ-a.
Zagrebački HDZ u utorak je objavio kronologiju o slučaju "Gudronske jame", odnosno o 33.000 tona opasnog industrijskog otpada u tri jezera na Savici, uz vodocrpilište Petruševec koje vodom opskrbljuje oko 150.000 Zagrepčana, radi kojeg je za nečinjenje prozvao Tomaševića. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević u utorak je objavio kronologiju "Gudronske jame: vlast zelena – Savica crna" zbog, kako je rekao, interesa javnosti i pitanja novinara, a nakon što je u ponedjeljak priopćenjem o tome izvijestio javnost.
"Zagrebački HDZ dva dana za redom piše priopćenja na tu temu i pokušava na svaki mogući način "zaspinat" raspravu o toj temi kako bi skrenuli pozornost s prosvjeda koji se događa ove subote na Trgu bana Jelačića u Zagrebu zbog opasnog otpada u Gospiću", rekao je Tomašević.
Istaknuo je da on taj prosvjed podržava kao i cijela njegova stranka, saborska oporba, brojne građanske inicijative, oporbene političke stranke i desne i lijeve, iako se to pokušava "zaspinati drugačije".
Tomašević kaže da zato dva dana za redom zagrebački HDZ priča o tom problemu, a tamo se, ističe Tomašević, počeo opasni otpad odlagati i završeno je odlaganje opasnog otpada prije nego što se on rodio. Kaže da to zagrebački HDZ nije spomenuo u priopćenju.
Država nadležna za uklanjanje opasnog otpada
Naglasio je da postoje tri stvari po kojima je država nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju.
"Prvo zato što je država odgovorna upravljati opasnim otpadom", poručio je. Kaže pa nije tema je li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država, ako ćemo praviti paralelu između Grada Zagreba kao županije i grada i Ličko-senjske županije.
Drugo, kaže Tomašević, zna se točno tko je tamo odložio opasni otpad kao industrijski, a to su HEP koji je u potpunosti u državnom vlasništvu i INA, u državnom suvlasništvu.
Tomašević je naglasio i da se tamo desetljećima očekivalo da se ta sanacija financira od onih firmi koje su to tamo i odložile.
I treće, ističe, to zemljište gdje je to deponirano nije u vlasništvu Grada Zagreba nego uglavnom u vlasništvu države.
Iznio je, kaže, tri osnove po kojima je država nadležna, ali zagrebački HDZ to ne zanima. Rekao je i da je netočno da je tamo monitoring prestao 2016., a upitao je i HDZ-ovce gdje su bili do sada i tko je na vlasti državnoj više od desetljeća.
Energana će se graditi ali treba odlučiti gdje će biti lokacija, a to ne može Grad riješiti bez države
Komentirajući pisanje "Nacionala" da opstruira izgradnju Centra za gospodarenje otpadom (CGO) u Resniku te energanu i da je oko toga raskol sa SDP-om, Tomašević je rekao da je "fasciniran s brojem spinova na temu otpada koje se plasiraju zadnjih tri tjedna". Najavio je da idu u gradnju energane, i tu nema nikakvog neslaganja sa SDP-om. Kaže da jedino treba odlučiti, a to ne može Grad sam, gdje će biti lokacija energane zato što ona mora ne samo proizvoditi električnu energiju nego i toplina koja se stvara mora ići u sustav centralnog grijanja, a koncesionar za toplinsku energiju je HEP pa ne mogu to riješiti bez države. Za CGO koji je zasebni objekt od energane, rekao je da ide svojim tijekom i gradit će se u Resniku.
Tomašević je najavio i da bi se sljedeći tjedan trebao otvoriti bazen Špansko.
Rekao je da će na sjednici Gradske skupštine 16. rujna biti točka o otkupu dva zemljišta u Paromlinskoj koja su Gradu važna zbog realizacije ceste pogotovo kada se otvori novi društveno-kulturni-obrazovni centar i gradska knjižnica Paromlin.
Za školu u Donjem Dragonošcu rekao je da je odluka o javnoj nabavi gotova, a ako ne bude žalbi mogu uskoro početi s radovima.
Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec istaknula je da su ovoga ljeta u zagrebačke vrtiće upisali 7962 djece i po prvi puta imaju 1200 slobodnih mjesta u gradskim i privatnim vrtićima, a od toga čak 800 u gradskim vrtićima, a ove godine imaju čak slobodnih mjesta i u jaslicama.
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