Tomašević: HDZ "Gudronskim jamama" pokušava skrenuti pozornost s prosvjeda u Gospiću

Komentirajući pisanje "Nacionala" da opstruira izgradnju Centra za gospodarenje otpadom (CGO) u Resniku te energanu i da je oko toga raskol sa SDP-om, Tomašević je rekao da je "fasciniran s brojem spinova na temu otpada koje se plasiraju zadnjih tri tjedna". Najavio je da idu u gradnju energane, i tu nema nikakvog neslaganja sa SDP-om. Kaže da jedino treba odlučiti, a to ne može Grad sam, gdje će biti lokacija energane zato što ona mora ne samo proizvoditi električnu energiju nego i toplina koja se stvara mora ići u sustav centralnog grijanja, a koncesionar za toplinsku energiju je HEP pa ne mogu to riješiti bez države. Za CGO koji je zasebni objekt od energane, rekao je da ide svojim tijekom i gradit će se u Resniku.